Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 6,8% за семь месяцев 2026 года

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за первые семь месяцев 2026 года составили 861,7 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 6,8%, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.
На текущий момент город выполнил годовой план по доходности на 58,9%. Основную часть средств принесли собственные налоговые и неналоговые поступления — 840,3 млрд рублей. Больше всего казна получила от налога на прибыль организаций и НДФЛ с зарплат горожан: эти две статьи принесли более 583 млрд рублей, что составляет почти 70% всех доходов.
|Показатель
|Значение (январь-июль 2026)
|Общие доходы
|861,7 млрд руб. (+6,8%)
|Собственные доходы
|840,3 млрд руб.
|Доходы от НДФЛ и налога на прибыль
|583 млрд руб. (69,4% от общей суммы)
|Общие расходы
|850,3 млрд руб.
Расходы города за этот же период достигли 850,3 млрд рублей. Город потратил на 101,4 млрд рублей больше, чем в 2025 году. Исполнение расходной части бюджета составляет 51,5%.
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