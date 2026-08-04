Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 6,8% за семь месяцев 2026 года

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за первые семь месяцев 2026 года составили 861,7 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на 6,8%, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Ростральные колонны, Нева

На текущий момент город выполнил годовой план по доходности на 58,9%. Основную часть средств принесли собственные налоговые и неналоговые поступления — 840,3 млрд рублей. Больше всего казна получила от налога на прибыль организаций и НДФЛ с зарплат горожан: эти две статьи принесли более 583 млрд рублей, что составляет почти 70% всех доходов.

Показатель Значение (январь-июль 2026) Общие доходы 861,7 млрд руб. (+6,8%) Собственные доходы 840,3 млрд руб. Доходы от НДФЛ и налога на прибыль 583 млрд руб. (69,4% от общей суммы) Общие расходы 850,3 млрд руб.

Расходы города за этот же период достигли 850,3 млрд рублей. Город потратил на 101,4 млрд рублей больше, чем в 2025 году. Исполнение расходной части бюджета составляет 51,5%.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов