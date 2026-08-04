В Ульяновске реконструируют более 16 километров водопроводных и канализационных сетей

Мэр Ульяновска Александр Болдакин обязал руководителей МУП "Ульяновскводоканал" и МБУ "Стройзаказчик" усилить контроль за подрядчиками, которые обновляют городские сети. В текущем году власти планируют реконструировать более четырех километров водопроводных сетей и почти 12 километров систем водоотведения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прокладка труб на улице

Обновление инфраструктуры проходит за счет федерального финансирования. По словам градоначальника, такой объем работ по замене оборудования и труб проводится в городе впервые.

"Продолжаем менять и ремонтировать объекты коммунальной инфраструктуры Ульяновска, напрямую влияющие на жизнеобеспечение города", — отметил Александр Болдакин.

Ход работ по водоотведению

Директор МУП "Ульяновскводоканал" Дмитрий Урусов сообщил о завершении капитального ремонта канализационных коллекторов на улицах Рябикова и Александра Невского, а также дюкерного перехода над железной дорогой в районе улицы Нагорной.

Сейчас рабочие меняют магистральные сети водоотведения на Московском шоссе (в районе путепровода), а также на улицах Кирова и Камышинской. Завершить эти участки планируют в сентябре и октябре.

Объект / Улица Статус / Срок завершения ул. Кирова Сентябрь Московское шоссе и ул. Камышинская Октябрь КНС в пер. Диспетчерском Пусконаладка в октябре

Особое внимание уделяют канализационно-насосной станции (КНС) в переулке Диспетчерском. Станция, построенная железнодорожниками в 1990-х годах, никогда не работала полноценно. Сейчас там демонтировали старую кровлю и арматуру, завезли новые насосные агрегаты и шкафы управления.

Водоснабжение и нацпроекты

В июле специалисты заменили участки питьевого водопровода по следующим адресам:

ул. Ефремова, 89а — 150 метров (труба 63 мм);

ул. Аблукова, 67 — 60 метров (труба 150 мм);

ул. Рябикова, 21а — 30 метров (труба 300 мм).

Также завершился второй этап работ в поселке Пригородный по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На участке между улицами Хваткова и Отрадной смонтировали 1500 метров труб из 1600 запланированных. Это позволило увеличить подачу воды, которой теперь хватает и для бытовых нужд жителей, и для полива подсобных хозяйств.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова