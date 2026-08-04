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В Ульяновске реконструируют более 16 километров водопроводных и канализационных сетей

Россия » Поволжье » Ульяновск

Мэр Ульяновска Александр Болдакин обязал руководителей МУП "Ульяновскводоканал" и МБУ "Стройзаказчик" усилить контроль за подрядчиками, которые обновляют городские сети. В текущем году власти планируют реконструировать более четырех километров водопроводных сетей и почти 12 километров систем водоотведения.

Прокладка труб на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Прокладка труб на улице

Обновление инфраструктуры проходит за счет федерального финансирования. По словам градоначальника, такой объем работ по замене оборудования и труб проводится в городе впервые.

"Продолжаем менять и ремонтировать объекты коммунальной инфраструктуры Ульяновска, напрямую влияющие на жизнеобеспечение города", — отметил Александр Болдакин.

Ход работ по водоотведению

Директор МУП "Ульяновскводоканал" Дмитрий Урусов сообщил о завершении капитального ремонта канализационных коллекторов на улицах Рябикова и Александра Невского, а также дюкерного перехода над железной дорогой в районе улицы Нагорной.

Сейчас рабочие меняют магистральные сети водоотведения на Московском шоссе (в районе путепровода), а также на улицах Кирова и Камышинской. Завершить эти участки планируют в сентябре и октябре.

Объект / Улица Статус / Срок завершения
ул. Кирова Сентябрь
Московское шоссе и ул. Камышинская Октябрь
КНС в пер. Диспетчерском Пусконаладка в октябре

Особое внимание уделяют канализационно-насосной станции (КНС) в переулке Диспетчерском. Станция, построенная железнодорожниками в 1990-х годах, никогда не работала полноценно. Сейчас там демонтировали старую кровлю и арматуру, завезли новые насосные агрегаты и шкафы управления.

Водоснабжение и нацпроекты

В июле специалисты заменили участки питьевого водопровода по следующим адресам:

  • ул. Ефремова, 89а — 150 метров (труба 63 мм);
  • ул. Аблукова, 67 — 60 метров (труба 150 мм);
  • ул. Рябикова, 21а — 30 метров (труба 300 мм).

Также завершился второй этап работ в поселке Пригородный по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На участке между улицами Хваткова и Отрадной смонтировали 1500 метров труб из 1600 запланированных. Это позволило увеличить подачу воды, которой теперь хватает и для бытовых нужд жителей, и для полива подсобных хозяйств.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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