Налоговый кешбэк в Севастополе: почему многим семьям отказывают в выплате

В Севастополе начали выплачивать семейный "налоговый кешбэк". На данный момент деньги получили 2,5 тысячи семей, хотя количество заявок превысило семь тысяч. Основной причиной отказов стало несоответствие жителей установленным критериям.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Семья на диване вечером

Для многих горожан эти средства стали подспорьем в подготовке к учебному году и организации летнего отдыха.

Кто может претендовать на деньги

Чтобы получить выплату, семья должна соответствовать ряду условий. В первую очередь учитывается состав семьи и уровень доходов.

Критерий Требование Количество детей Двое и более Возраст детей До 18 лет (до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении) Доходы Не выше 27 тысяч рублей на человека (прожиточный минимум региона) Занятость Оба родителя должны работать

Имущественный ценз и ограничения

Помимо доходов, Социальный фонд проверяет имущество семьи. Наличие лишней недвижимости или транспорта может стать причиной отказа.

"Это один автомобиль, одна квартира, один жилой дом, один нежилой дом. Если у классической семьи (мама, папа и двое детей) две квартиры, то в данном случае будет выноситься решение об отказе. Если семья многодетная, то допускается две квартиры, два автомобиля, два жилых дома", — пояснила начальник управления социального обеспечения семей с детьми Отделения Социального фонда России по Севастополю Лариса Миронова.

Право на кешбэк сохраняется за родителями в разводе, но при одном условии: у них должна отсутствовать задолженность по алиментам.

Как оформить выплату

Подать заявление можно через портал Госуслуг. Срок рассмотрения документов обычно составляет около недели, после чего средства переводят на карту.

Прием заявок открыт до 30 сентября включительно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов