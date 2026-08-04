Рязанская область представила проекты по финансовому просвещению для голосования

Жители Рязанской области могут проголосовать за местные образовательные проекты на портале "Мои финансы". Регион представил на всероссийский конкурс две инициативы по финансовому просвещению: "Финансовый девичник" и "Финансовый буктрейлер".

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Оплата счетов

Первый проект ориентирован на женщин, вторым стали короткие видеоролики (буктрейлеры), которые знакомят зрителей с полезной литературой по управлению деньгами. Голосование продлится до 1 октября 2026 года.

Конкурс организовал научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Цель мероприятия — найти лучшие региональные методы обучения людей финансовой грамотности и распространить этот опыт по стране. Победителей наградят в ноябре на конференции во Владивостоке.

Проект Суть идеи "Финансовый девичник" обучение основам финансов для женской аудитории "Финансовый буктрейлер" короткие видеообзоры книг по финансовой тематике