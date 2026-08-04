На Литейном мосту в Петербурге восстанавливают исторические чугунные перила

На Литейном мосту в Санкт-Петербурге восстанавливают исторические чугунные ограждения. Работы по реставрации перил ведутся параллельно с обновлением дорожного полотна.

Фото: commons.wikimedia.org by TAPBE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Литейный мост 13 марта 2023 со стороны набережной Кутузова

Перила моста признаны объектом культурного наследия регионального значения. Их создали по проекту архитектора Карла Рахау: каждая секция украшена картушем с гербом города, который поддерживают две русалки, вплетенные в растительный орнамент.

Как проходит реставрация

Секции демонтируют и перевозят в мастерские. Там специалисты снимают старые слои краски, фиксируют утраты и воссоздают недостающие детали по историческим образцам. Завершается процесс грунтовкой и покраской — оттенок подбирают строго по архивным колерным бланкам.

Показатель Значение Общее количество секций к восстановлению 280 шт. Текущий объем работ более 80 секций (около трети) Степень повреждений элементов 10-15%

Вернуть ограждения на мост планируют только в следующем году.

Особенности конструкции и материалы

Реставраторы работают с разными металлами. Основные чугунные секции весят около 900 кг каждая. Однако на разводном пролете установлены облегченные элементы из силумина (алюминиевого сплава), чтобы снизить нагрузку на механизмы моста.

Сложности возникли при сварке: чугун требует специфической технологии обработки. Несмотря на это, критических разрушений не обнаружено. Хорошее состояние металла обеспечила масштабная реставрация 1966 года, когда мастера полностью заменили 50 решеток.

Работы по перилам стали частью общего обновления моста. Ранее начался третий этап ремонта дорожного покрытия: всего строители заменят более 11,5 тыс. квадратных метров асфальтобетона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова