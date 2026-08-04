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Астраханский завод нарастил экспорт замороженных овощей в Центральную Азию

Россия » Юг » Астрахань

Астраханское предприятие ООО "Билд" наращивает экспорт замороженных овощей в страны Центральной Азии. Если в прошлом году первой пробной партией картофеля фри в 700 килограммов была отправлена в Казахстан и Узбекистан, то с начала текущего года только в казахстанские города поставлено уже более 107 тонн. Параллельно компания расширяет ассортимент и готовится к сезонному пику переработки — до полутора тысяч тонн в месяц.

замороженные овощи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные овощи

Экспорт растёт

Первый опыт выхода на внешние рынки у астраханцев получился удачным. В 2025 году картофель фри под маркой "Билд" попробовали в Атырау, Астане, Шымкенте и Ташкенте. Реализацию вели через торговые посредники. Текущий год показал качественный скачок: объёмы поставок в Казахстан превысили сто семь тонн, а география интереса покупателей расширяется.

Внутренний рынок также остаётся в фокусе: продукцию поставляют в другие регионы России. Но вектор роста явно направлен на экспорт, где спрос на качественную глубокую переработку овощей стабильно высок.

Технология и сезон

Ключевое конкурентное преимущество предприятия — применение шоковой заморозки. Мгновенное замораживание при минус сорока градусах сохраняет витамины, структуру и вкус свежего овоща. Это стандарт, который позволяют себе не все переработчики, но именно он открывает двери на прихотливые внешние рынки.

Сейчас цеха готовятся к основному сельхозсезону. В период активной переработки ежемесячная выработка составит от тысячи до полутора тысяч тонн готовой продукции. Это нагрузка на логистику, сырьёвую базу и кадры. Астраханская область даёт хорошую овощную базу: картофель, перец, баклажаны, кабачки растут здесь на полях, что сокращает транспортные издержки и время от сбора до заморозки.

Показатель Значение
Первая пробная партия (2025 г.) 700 кг
Экспорт в Казахстан (нач. 2026 г.) 107 тонн
Плановый экспорт 300 тонн
Сезонная месячная выработка 1000-1500 тонн
Температура шоковой заморозки -40 °C

Ответы на популярные вопросы

Почему астраханский картофель фри заинтересовал Казахстан и Узбекистан?

Центральная Азия традиционно потребляет много картофеля, но собственные мощности глубокой переработки там развиты слабо. Качественный замороженный полуфабрикат с сохранением вкуса и витаминов — дефицитный товар.

Что такое шоковая заморозка и чем она лучше обычной?

Обычная заморозка в холодильной камере формирует крупные ледяные кристаллы, разрывающие клеточную структуру овоща. При разморозке теряется сок, вкус и текстура. Шоковая заморозка при -40 °C проходит за минуты, кристаллы микроскопичны, структура сохраняется.

Какие новые овощи появятся в ассортименте?

Помимо классического фри и долек картофеля — батат, перец соломкой и кубиком, томаты, баклажаны и кабачки кубиком.

Экспертная проверка: Виктор Смирнов, аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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