В Мурманске обновят дорогу на улице Академика Павлова за 54 миллиона рублей

В Мурманске обновят дорожное покрытие на улице Академика Павлова. Работы охватят участок от примыкания к улице Радищева до кольцевого движения на проспекте Кирова.
На реконструкцию дороги выделили 54,382 миллиона рублей. Помимо укладки нового асфальта, строители заменят бортовые камни, плавающие канализационные люки и дождеприемники. Это поможет улучшить водоотвод с проезжей части, что особенно важно для сохранения дороги в условиях северных перепадов температур.
Обновление коснется и пешеходной инфраструктуры: рабочие отремонтируют тротуары и дорожки, а также приведут в порядок прилегающий газон. Для водителей и жителей города эти меры означают сокращение числа ям и более удобный доступ к объектам района.
|Параметр
|Детали
|Сумма финансирования
|54,382 млн рублей
|Участок работ
|ул. Академика Павлова (от ул. Радищева до пр. Кирова)
|Объем работ
|Дорожное полотно, тротуары, люки, дождеприемники, бордюры и газон
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