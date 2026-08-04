В Мурманске обновят дорогу на улице Академика Павлова за 54 миллиона рублей

В Мурманске обновят дорожное покрытие на улице Академика Павлова. Работы охватят участок от примыкания к улице Радищева до кольцевого движения на проспекте Кирова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

На реконструкцию дороги выделили 54,382 миллиона рублей. Помимо укладки нового асфальта, строители заменят бортовые камни, плавающие канализационные люки и дождеприемники. Это поможет улучшить водоотвод с проезжей части, что особенно важно для сохранения дороги в условиях северных перепадов температур.

Обновление коснется и пешеходной инфраструктуры: рабочие отремонтируют тротуары и дорожки, а также приведут в порядок прилегающий газон. Для водителей и жителей города эти меры означают сокращение числа ям и более удобный доступ к объектам района.

Параметр Детали Сумма финансирования 54,382 млн рублей Участок работ ул. Академика Павлова (от ул. Радищева до пр. Кирова) Объем работ Дорожное полотно, тротуары, люки, дождеприемники, бордюры и газон