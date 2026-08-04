Санкт-Петербург увеличил долю российских товаров в госзакупках до 60%

Санкт-Петербург за первые шесть месяцев 2026 года увеличил долю российских товаров и продукции из стран ЕАЭС в госзакупках до 60%.
Город пересматривает структуру снабжения, внедряя правила национального режима. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, за два года импорт в ключевых категориях заметно сократился.
|Категория товаров
|Снижение доли импорта (п.п.)
|Автотранспорт
|27,5
|Продукты питания (школы, больницы)
|17,2
|Резиновые и пластмассовые изделия
|17,5
|Измерительное и навигационное оборудование
|13,8
|Лекарства и медматериалы
|5,0
В фармацевтическом секторе наблюдается противоречивая динамика: доля зарубежных препаратов упала на 5 п. п., но общий объем закупок лекарств вырос на 22,6%.
"Город создает условия для поддержки внутреннего производителя и замещает зарубежную продукцию российскими аналогами там, где это экономически оправданно и не влияет на качество", — сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.
Переход на отечественные аналоги в закупках для социальных учреждений меняет цепочки поставок: теперь питание в школах и больницах обеспечивают преимущественно местные производители.
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