Санкт-Петербург увеличил долю российских товаров в госзакупках до 60%

Санкт-Петербург за первые шесть месяцев 2026 года увеличил долю российских товаров и продукции из стран ЕАЭС в госзакупках до 60%.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

Город пересматривает структуру снабжения, внедряя правила национального режима. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, за два года импорт в ключевых категориях заметно сократился.

Категория товаров Снижение доли импорта (п.п.) Автотранспорт 27,5 Продукты питания (школы, больницы) 17,2 Резиновые и пластмассовые изделия 17,5 Измерительное и навигационное оборудование 13,8 Лекарства и медматериалы 5,0

В фармацевтическом секторе наблюдается противоречивая динамика: доля зарубежных препаратов упала на 5 п. п., но общий объем закупок лекарств вырос на 22,6%.

"Город создает условия для поддержки внутреннего производителя и замещает зарубежную продукцию российскими аналогами там, где это экономически оправданно и не влияет на качество", — сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Переход на отечественные аналоги в закупках для социальных учреждений меняет цепочки поставок: теперь питание в школах и больницах обеспечивают преимущественно местные производители.

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