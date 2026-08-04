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Санкт-Петербург увеличил долю российских товаров в госзакупках до 60%

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург за первые шесть месяцев 2026 года увеличил долю российских товаров и продукции из стран ЕАЭС в госзакупках до 60%.

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

Город пересматривает структуру снабжения, внедряя правила национального режима. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, за два года импорт в ключевых категориях заметно сократился.

Категория товаров Снижение доли импорта (п.п.)
Автотранспорт 27,5
Продукты питания (школы, больницы) 17,2
Резиновые и пластмассовые изделия 17,5
Измерительное и навигационное оборудование 13,8
Лекарства и медматериалы 5,0

В фармацевтическом секторе наблюдается противоречивая динамика: доля зарубежных препаратов упала на 5 п. п., но общий объем закупок лекарств вырос на 22,6%.

"Город создает условия для поддержки внутреннего производителя и замещает зарубежную продукцию российскими аналогами там, где это экономически оправданно и не влияет на качество", — сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Переход на отечественные аналоги в закупках для социальных учреждений меняет цепочки поставок: теперь питание в школах и больницах обеспечивают преимущественно местные производители.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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