В Ярославле построят многоквартирный дом на улице Малой Пролетарской

В Ярославле на улице Малой Пролетарской может появиться многоквартирный дом высотой от 5 до 8 этажей. Мэрия опубликовала протокол общественных обсуждений, который показал: жители не приняли участия в голосовании по этому вопросу.
Процедура прошла быстро. Постановление об организации обсуждений мэрия выпустила 8 июля, а итоговый документ с результатом представила уже 3 августа.
"Учитывая, что замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешенный вид не поступало, организатор общественных обсуждений считает возможным рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Малой Пролетарской, — "среднеэтажная жилая застройка"", — говорится в протоколе.
Теперь мэр может выдать разрешение на строительство. Речь идет об участке площадью чуть более 3 тысяч квадратных метров, который находится в частной собственности. Земля расположена почти перед выездом на Московский проспект.
|Характеристика участка
|Данные
|Площадь
|более 3 000 кв. м
|Кадастровая стоимость
|10,08 млн рублей
|Текущий статус (ВРИ)
|обеспечение занятий спортом в помещениях
|Планируемый статус
|среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.