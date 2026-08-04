В Ярославле построят многоквартирный дом на улице Малой Пролетарской

В Ярославле на улице Малой Пролетарской может появиться многоквартирный дом высотой от 5 до 8 этажей. Мэрия опубликовала протокол общественных обсуждений, который показал: жители не приняли участия в голосовании по этому вопросу.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Многоэтажный дом

Процедура прошла быстро. Постановление об организации обсуждений мэрия выпустила 8 июля, а итоговый документ с результатом представила уже 3 августа.

"Учитывая, что замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешенный вид не поступало, организатор общественных обсуждений считает возможным рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Малой Пролетарской, — "среднеэтажная жилая застройка"", — говорится в протоколе.

Теперь мэр может выдать разрешение на строительство. Речь идет об участке площадью чуть более 3 тысяч квадратных метров, который находится в частной собственности. Земля расположена почти перед выездом на Московский проспект.

Характеристика участка Данные Площадь более 3 000 кв. м Кадастровая стоимость 10,08 млн рублей Текущий статус (ВРИ) обеспечение занятий спортом в помещениях Планируемый статус среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)