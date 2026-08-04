Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Знают, что нужно детям: породы собак, из которых получаются лучшие четвероногие няньки
Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса
Заправка становится редким событием: названы гибриды, способные проехать более 1000 км
Модернизация водоснабжения в Запорожской области улучшила жизнь 30 тысяч жителей
Роспотребнадзор обнаружил патогенные микроорганизмы в водоемах Ростовской области
Биологическая угроза вышла на новый уровень: ИИ упростил создание вирусов в обход всех запретов
Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 6,8% за семь месяцев 2026 года
Суд в Минске вынес приговор ранее судимому мужчине за перевозку запрещённых веществ
В Ульяновске реконструируют более 16 километров водопроводных и канализационных сетей

Дагестан построит более тысячи площадок для сбора мусора до конца 2026 года

Россия » Юг » Махачкала

В правительстве Дагестана обсудили развитие инфраструктуры по сбору твердых коммунальных отходов. На заседании Оперштаба под председательством премьер-министра Магомеда Рамазанова оценили текущую оснащенность районов контейнерными площадками и мусорными баками.

Двор жилого комплекса с мусором
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Двор жилого комплекса с мусором

До конца 2026 года в республике построят 1 112 новых площадок и купят 4 129 контейнеров. За первые шесть месяцев этого года муниципалитеты подготовили 489 точек сбора при плане в 520, что составляет 94% от полугодового показателя. Один только июнь добавил в сеть 170 новых площадок.

Показатель Значение / Статус
План по новым площадкам (до 2026 г.) 1 112 ед.
План по новым бакам (до 2026 г.) 4 129 ед.
Выполнение плана за полугодие 94% (489 из 520 площадок)

По словам врио министра природных ресурсов и экологии Ратмира Расулова, темпы обновления парка позволили Дагестану попасть в "зеленую зону" федерального рейтинга. Наиболее активно ликвидируют отставания Тарумовский, Кайтагский, Дербентский и Унцукульский районы.

Одновременно с этим растет число операторов: за 2026 год девять организаций получили или продлили лицензии на работу в 15 муниципальных образованиях. Магомед Рамазанов поручил главам муниципалитетов строго соблюдать графики работ и вовремя сдавать все объекты.

"Главы муниципалитетов должны безусловно соблюдать графики и своевременно сдавать все запланированные объекты", — подчеркнул премьер-министр Магомед Рамазанов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
В Белоруссии ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром
В Мурманске обновят дорогу на улице Академика Павлова за 54 миллиона рублей
Санкт-Петербург увеличил долю российских товаров в госзакупках до 60%
Четверо мужчин спасены с островка озера Алаколь в Казахстане
В Ярославле построят многоквартирный дом на улице Малой Пролетарской
В Минской области зафиксированы выходы медведей к дорогам и поселениям
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Дагестан построит более тысячи площадок для сбора мусора до конца 2026 года
Собственников жилья загнали в рамки: безвозмездная передача квадратных метров обросла новыми барьерами
Судимость станет препятствием для получения гражданства и ВНЖ в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.