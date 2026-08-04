Дагестан построит более тысячи площадок для сбора мусора до конца 2026 года

В правительстве Дагестана обсудили развитие инфраструктуры по сбору твердых коммунальных отходов. На заседании Оперштаба под председательством премьер-министра Магомеда Рамазанова оценили текущую оснащенность районов контейнерными площадками и мусорными баками.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Двор жилого комплекса с мусором

До конца 2026 года в республике построят 1 112 новых площадок и купят 4 129 контейнеров. За первые шесть месяцев этого года муниципалитеты подготовили 489 точек сбора при плане в 520, что составляет 94% от полугодового показателя. Один только июнь добавил в сеть 170 новых площадок.

Показатель Значение / Статус План по новым площадкам (до 2026 г.) 1 112 ед. План по новым бакам (до 2026 г.) 4 129 ед. Выполнение плана за полугодие 94% (489 из 520 площадок)

По словам врио министра природных ресурсов и экологии Ратмира Расулова, темпы обновления парка позволили Дагестану попасть в "зеленую зону" федерального рейтинга. Наиболее активно ликвидируют отставания Тарумовский, Кайтагский, Дербентский и Унцукульский районы.

Одновременно с этим растет число операторов: за 2026 год девять организаций получили или продлили лицензии на работу в 15 муниципальных образованиях. Магомед Рамазанов поручил главам муниципалитетов строго соблюдать графики работ и вовремя сдавать все объекты.

"Главы муниципалитетов должны безусловно соблюдать графики и своевременно сдавать все запланированные объекты", — подчеркнул премьер-министр Магомед Рамазанов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова