В Курске проверят готовность 65 образовательных учреждений к учебному году

С 4 по 12 августа комиссия проверит готовность школ и центров дополнительного образования Курска к новому учебному году. Всего в список обхода попали 65 заведений.
Проверка коснется всех аспектов жизни школы: от состояния крыши и труб отопления до актуальности образовательных программ. Специалисты проверят, хватает ли классов и оборудования, соблюдаются ли нормы пожарной безопасности и антитеррористической защиты, а также в каком виде привели прилегающие к зданиям территории.
В этом году формат подготовки изменится: в некоторых школах города пройдет "Родительская приемка". Эта инициатива реализуется с помощью проекта "Новая школа".
"Родители вместе с администрацией школы смогут лично оценить условия, в которых будут учиться дети, и при необходимости сразу обсудить недочеты", — сообщили в городском комитете образования.
Такой подход позволит родителям увидеть реальную картину подготовки классов до того, как ученики вернутся за парты, а руководству школ — оперативно исправить мелкие недостатки.
|Объект проверки
|Что оценивают
|Техническая часть
|Здания, отопление, противопожарная безопасность и антитеррор
|Учебный процесс
|Программы, документы и кадровый состав
|Среда
|Санитарное состояние дворов и прилегающих территорий
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