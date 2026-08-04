В Курске проверят готовность 65 образовательных учреждений к учебному году

С 4 по 12 августа комиссия проверит готовность школ и центров дополнительного образования Курска к новому учебному году. Всего в список обхода попали 65 заведений.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс

Проверка коснется всех аспектов жизни школы: от состояния крыши и труб отопления до актуальности образовательных программ. Специалисты проверят, хватает ли классов и оборудования, соблюдаются ли нормы пожарной безопасности и антитеррористической защиты, а также в каком виде привели прилегающие к зданиям территории.

В этом году формат подготовки изменится: в некоторых школах города пройдет "Родительская приемка". Эта инициатива реализуется с помощью проекта "Новая школа".

"Родители вместе с администрацией школы смогут лично оценить условия, в которых будут учиться дети, и при необходимости сразу обсудить недочеты", — сообщили в городском комитете образования.

Такой подход позволит родителям увидеть реальную картину подготовки классов до того, как ученики вернутся за парты, а руководству школ — оперативно исправить мелкие недостатки.

Объект проверки Что оценивают Техническая часть Здания, отопление, противопожарная безопасность и антитеррор Учебный процесс Программы, документы и кадровый состав Среда Санитарное состояние дворов и прилегающих территорий