С завтрашнего дня на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС" в Севастополе в свободную продажу возвращаются все виды топлива: бензины АИ-92, АИ-95, дизельное горючее и премиальные марки.
Стоимость литра АИ-92 на этих станциях зафиксировали — цена не превысит 100 рублей.
"Для предотвращения искусственного дефицита и равномерного распределения горючего продолжает действовать временное ограничение — не более 20 литров на одно транспортное средство", — сообщил Михаил Развожаев.
Ограничение по объему заправки введено, чтобы избежать очередей и спекуляций с топливом, обеспечив доступ к бензину для максимального числа автомобилистов.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.