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Все виды топлива возвращаются в продажу на заправках АТАН и ТЭС в Севастополе

Россия » Юг » Севастополь

С завтрашнего дня на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС" в Севастополе в свободную продажу возвращаются все виды топлива: бензины АИ-92, АИ-95, дизельное горючее и премиальные марки.

Очередь машин на заправке ночью
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь машин на заправке ночью

Стоимость литра АИ-92 на этих станциях зафиксировали — цена не превысит 100 рублей.

"Для предотвращения искусственного дефицита и равномерного распределения горючего продолжает действовать временное ограничение — не более 20 литров на одно транспортное средство", — сообщил Михаил Развожаев.

Ограничение по объему заправки введено, чтобы избежать очередей и спекуляций с топливом, обеспечив доступ к бензину для максимального числа автомобилистов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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