Все виды топлива возвращаются в продажу на заправках АТАН и ТЭС в Севастополе

С завтрашнего дня на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС" в Севастополе в свободную продажу возвращаются все виды топлива: бензины АИ-92, АИ-95, дизельное горючее и премиальные марки.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Стоимость литра АИ-92 на этих станциях зафиксировали — цена не превысит 100 рублей.

"Для предотвращения искусственного дефицита и равномерного распределения горючего продолжает действовать временное ограничение — не более 20 литров на одно транспортное средство", — сообщил Михаил Развожаев.

Ограничение по объему заправки введено, чтобы избежать очередей и спекуляций с топливом, обеспечив доступ к бензину для максимального числа автомобилистов.