Мошенники рассылают бизнесу Брянска фейковые уведомления о проверках

Брянский Роспотребнадзор предупреждает предпринимателей и организации о новой волне мошеннических рассылок. На электронные адреса юрлиц и ИП массово приходят письма с уведомлениями о якобы внеплановых проверках в рамках 294‑ФЗ. В сообщениях указан QR‑код и ссылка для оплаты почтовых услуг. Ведомство официально заявляет: эта информация фальшива.

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Настоящие контрольно‑надзорные мероприятия проводятся исключительно по 248‑ФЗ. Официальные уведомления всегда появляются в личном кабинете хозяйствующего субъекта на ЕПГУ и дублируются на почту. В них обязательно есть уникальный номер мероприятия, QR‑код, адрес проведения и контактные телефоны с указанием исполнителя. Никаких требований об оплате в законных письмах нет — все проверки бесплатны.