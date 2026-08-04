Миллиарды на детские завтраки: власти Подмосковья пошли на беспрецедентный шаг в соцподдержке

Власти Московской области утвердили масштабный план финансирования системы школьного питания. На обеспечение завтраками и обедами учащихся льготных категорий в текущем году выделено свыше 16,5 млрд рублей. Эти меры социальной поддержки подчеркивают фокус региона на благополучии подрастающего поколения.
Основной перечень получателей бесплатного питания включает учеников начальных классов, детей из многодетных семей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО, для которых эта услуга предоставляется в приоритетном порядке. Как сообщают "Вести Подмосковья", региональное законодательство позволяет местным властям дополнять этот список самостоятельно.
В Ленинском городском округе, где сейчас активно возводится гигантский объект для семейного досуга, льготы распространили на детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Также бесплатные обеды положены учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подобная гибкость системы позволяет точечно помогать наиболее уязвимым группам населения в каждом конкретном муниципалитете.
Муниципалитеты учитывают и состояние здоровья воспитанников при распределении социальных гарантий. В Электростали, например, администрация за счет местного бюджета обеспечивает питанием детей с хроническими патологиями почек и органов пищеварения. Родителям достаточно предоставить подтверждающие документы руководству образовательного учреждения, чтобы активировать данную льготу.
"Адресная помощь школьникам с хроническими заболеваниями — это важный шаг в создании равных условий для обучения, ведь правильный рацион напрямую влияет на успеваемость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.
В то время как в городах Подмосковья меняется городская среда и стены больше не преграда для особых категорий граждан, социальный сектор также проходит цифровую трансформацию. Оформить многие выплаты и льготы сегодня можно дистанционно, что значительно упрощает жизнь подмосковным родителям.
В обязательном порядке еду получают все ученики 1–4 классов, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции.
Да, такая возможность предусмотрена в отдельных муниципалитетах, например, в Электростали, для детей с болезнями почек и ЖКТ.
Обычно требуется заявление на имя директора школы и справки, подтверждающие статус семьи или наличие медицинских показаний.
Органы местного самоуправления (например, в Ленинском округе) включают детей переселенцев и беженцев в списки льготников по собственной инициативе.
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