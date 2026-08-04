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Миллиарды на детские завтраки: власти Подмосковья пошли на беспрецедентный шаг в соцподдержке

Россия » Центр » Московская область

Власти Московской области утвердили масштабный план финансирования системы школьного питания. На обеспечение завтраками и обедами учащихся льготных категорий в текущем году выделено свыше 16,5 млрд рублей. Эти  меры социальной поддержки подчеркивают фокус региона на благополучии подрастающего поколения.

девочка ест сладкое
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девочка ест сладкое

Расширение списка льготников в муниципалитетах

Основной перечень получателей бесплатного питания включает учеников начальных классов, детей из многодетных семей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО, для которых эта услуга предоставляется в приоритетном порядке. Как сообщают "Вести Подмосковья", региональное законодательство позволяет местным властям дополнять этот список самостоятельно.

В Ленинском городском округе, где сейчас активно возводится гигантский объект для семейного досуга, льготы распространили на детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Также бесплатные обеды положены учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подобная гибкость системы позволяет точечно помогать наиболее уязвимым группам населения в каждом конкретном муниципалитете.

Медицинские показания и порядок оформления

Муниципалитеты учитывают и состояние здоровья воспитанников при распределении социальных гарантий. В Электростали, например, администрация за счет местного бюджета обеспечивает питанием детей с хроническими патологиями почек и органов пищеварения. Родителям достаточно предоставить подтверждающие документы руководству образовательного учреждения, чтобы активировать данную льготу.

"Адресная помощь школьникам с хроническими заболеваниями — это важный шаг в создании равных условий для обучения, ведь правильный рацион напрямую влияет на успеваемость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

В то время как в городах Подмосковья меняется городская среда и стены больше не преграда для особых категорий граждан, социальный сектор также проходит цифровую трансформацию. Оформить многие выплаты и льготы сегодня можно дистанционно, что значительно упрощает жизнь подмосковным родителям.

Ответы на популярные вопросы о бесплатном питании в школах МО

Кто в Подмосковье имеет право на бесплатное питание в школах?

В обязательном порядке еду получают все ученики 1–4 классов, дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции.

Могут ли получить льготу дети с хроническими заболеваниями?

Да, такая возможность предусмотрена в отдельных муниципалитетах, например, в Электростали, для детей с болезнями почек и ЖКТ.

Какие документы нужны для оформления льготы?

Обычно требуется заявление на имя директора школы и справки, подтверждающие статус семьи или наличие медицинских показаний.

Учитываются ли при назначении питания дети беженцев?

Органы местного самоуправления (например, в Ленинском округе) включают детей переселенцев и беженцев в списки льготников по собственной инициативе.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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