Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга инновационного развития РФ

Самарская область вошла в десятку лидеров Рейтинга инновационного развития субъектов РФ, подготовленного НИУ "Высшая школа экономики". Регион закрепил свои позиции в группе лидеров по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ).
Особого внимания заслуживают условия для инновационной деятельности: здесь область заняла 3-е место в стране. По качеству инновационной политики регион расположился на 9-й строчке.
"Высокая оценка экспертов — это результат работы команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым по созданию среды для предпринимательства и внедрения инноваций. Мы продолжим поддерживать высокотехнологичные проекты и укреплять связь между наукой, образованием и реальным сектором экономики", — сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.
Основой технологического рывка стали региональные вузы. Они закрывают кадровый дефицит в высокотехнологичных отраслях. В Тольяттинском государственном университете уже работает институт беспилотной авиации. Рынок подтверждает качество подготовки: выпускники химических и фармацевтических направлений СамГМУ и СамГТУ входят в топ-12 страны по уровню заработных плат.
СамГМУ развивает передовые медицинские исследования через программу "Приоритет-2030". Чтобы научные разработки не оставались на бумаге, их коммерциализируют через региональную инфраструктуру поддержки.
Развитие инженерного образования переходит на новый уровень: в 2025 году инженерная школа на базе Самарского политеха получила региональный статус и финансирование на закупку оборудования. Сейчас область отбирает другие университеты для присвоения их школам аналогичного статуса.
В 2025 году поддержка инноваторов в регионе перешла на многоуровневую систему. Основной объем средств поступает из федерального центра и областного бюджета.
|Источник финансирования
|Сумма / Количество
|Федеральные гранты на инновации
|636,3 млн рублей
|Областной бюджет (через Фонд поддержки техпредательстве)
|58,5 млн рублей (18 проектов)
|Собственные и привлеченные средства инициаторов
|68,5 млн рублей
Центром притяжения для разработчиков остается технопарк "Жигулевская долина" — второй по эффективности в России. Здесь стартапы проходят весь путь: от идеи до промышленного образца и выхода на рынок. Площадка координирует работу с "Сколково", Фондом содействия инновациям и Агентством по технологическому развитию.
Молодые исследователи региона активно осваивают гранты. В конкурсе "Студенческий стартап" 48 самарцев стали победителями, получив по 1 млн рублей на свои разработки.
"Позиции в рейтинге ВШЭ — это признание зрелости нашей научно-технологической политики. Экосистема региона стала сбалансированной: у нас есть и кадры, и инфраструктура", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Комплексные меры по поддержке образования и инноваций реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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