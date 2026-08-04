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В приграничных районах Курской области восстанавливают 14 социальных объектов

Россия » Центр » Курск

В приграничных районах Курской области восстанавливают школы, детские сады и медицинские учреждения. Сейчас в работе находятся 14 социальных объектов.

Строительство здания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство здания

Глава региона Александр Хинштейн осмотрел ход работ. Точные адреса зданий не раскрываются из соображений безопасности. По словам губернатора, перед началом ремонта специалисты проверили состояние всех конструкций: если здание можно восстановить, его не сносят и не строят заново.

"Ремонтируем капитально: от замены коммуникаций до внутренней финальной отделки. Все 14 объектов сейчас на особом контроле — подрядчики обязаны исправить все имеющиеся замечания", — сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Во время поездки глава области пообщался с местными жителями. Люди говорят, что ждут возможности вернуться в свои дома и к привычному распорядку дня.

Темпы строительства зависят от обстановки в приграничье. Из-за продолжающихся обстреров рабочих не могут задействовать в полном объеме.

"Соблюдаем все меры безопасности и рассчитываем на понимание людей. Наш приоритет — восстановить инфраструктуру, чтобы жители могли скорее вернуться к нормальной жизни", — добавил Александр Хинштейн.

Объект восстановления Детали работ
Социальная инфраструктура (14 объектов) Капитальный ремонт, замена коммуникаций, внутренняя отделка
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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