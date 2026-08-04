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Отключения электричества в Волгограде затронут четыре района города

Россия » Юг » Волгоград

В Волгограде 5 августа отключения электроэнергии затронут четыре района города: Ленинский, Советский, Кировский и Свердлова.

Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

Света не будет с 10:00 до 18:00. Энергетики планируют провести ремонты на подстанциях и в распределительных сетях. Чтобы город не замер, для обеспечения базовых нужд населения задействуют автономные источники питания.

Параметр Информация
Дата отключений 5 августа
Время работы 10:00 — 18:00
Районы-участники Ленинский, Советский, Кировский, Свердлова

Для тех, кто планирует оставаться дома в течение дня, рекомендуется заранее подготовить устройства к разрядке и продумать бытовые вопросы. Уточнить конкретные адреса и сроки отключения можно по телефону горячей линии или на сайте городской администрации.

Ответы на популярные вопросы

Почему отключают свет сразу в четырех районах?

Это связано с техническим обслуживанием сетей и подстанций, которые требуют синхронного ремонта для повышения надежности энергоснабжения.

Как узнать точное время отключения своего дома?

Актуальный график опубликован на официальном ресурсе администрации Волгограда и доступен по телефону горячей линии города.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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