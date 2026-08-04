Отключения электричества в Волгограде затронут четыре района города

В Волгограде 5 августа отключения электроэнергии затронут четыре района города: Ленинский, Советский, Кировский и Свердлова.
Света не будет с 10:00 до 18:00. Энергетики планируют провести ремонты на подстанциях и в распределительных сетях. Чтобы город не замер, для обеспечения базовых нужд населения задействуют автономные источники питания.
|Параметр
|Информация
|Дата отключений
|5 августа
|Время работы
|10:00 — 18:00
|Районы-участники
|Ленинский, Советский, Кировский, Свердлова
Для тех, кто планирует оставаться дома в течение дня, рекомендуется заранее подготовить устройства к разрядке и продумать бытовые вопросы. Уточнить конкретные адреса и сроки отключения можно по телефону горячей линии или на сайте городской администрации.
Это связано с техническим обслуживанием сетей и подстанций, которые требуют синхронного ремонта для повышения надежности энергоснабжения.
Актуальный график опубликован на официальном ресурсе администрации Волгограда и доступен по телефону горячей линии города.
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