Средняя зарплата в вакансиях Ростова-на-Дону выросла до 89,5 тысячи рублей

В Ростове-на-Дону средняя зарплата в вакансиях за июль выросла до 89,5 тысячи рублей. За месяц показатель поднялся на 15,7% — в июне он составлял 77,4 тысячи рублей.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Курьер в зелёной форме проверяет заказ на смартфоне

Для сравнения: в начале года средние предложения на рынке труда города держались на уровне 76 тысяч рублей.

Профессия / Категория Показатель Менеджеры (доля вакансий) 23,3% Водители (доля вакансий) 14,1% Курьеры (доля вакансий) 12,1% Стоматологи-имплантологи (зарплата) до 435 тыс. руб. Военнослужащие (зарплата) до 327 тыс. руб.

Наибольший спрос работодатели проявляют к менеджерам, водителям и курьерам. Максимальные суммы предлагают в медицине и силовых структурах.

Аналитики предупреждают: цифры из объявлений не равны реальным доходам горожан. Средний показатель не учитывает премии, надбавки и оплату переработок, а также сильно зависит от разрыва в оплате труда между разными отраслями.

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