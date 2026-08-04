Средняя зарплата в вакансиях Ростова-на-Дону выросла до 89,5 тысячи рублей

В Ростове-на-Дону средняя зарплата в вакансиях за июль выросла до 89,5 тысячи рублей. За месяц показатель поднялся на 15,7% — в июне он составлял 77,4 тысячи рублей.
Для сравнения: в начале года средние предложения на рынке труда города держались на уровне 76 тысяч рублей.
|Профессия / Категория
|Показатель
|Менеджеры (доля вакансий)
|23,3%
|Водители (доля вакансий)
|14,1%
|Курьеры (доля вакансий)
|12,1%
|Стоматологи-имплантологи (зарплата)
|до 435 тыс. руб.
|Военнослужащие (зарплата)
|до 327 тыс. руб.
Наибольший спрос работодатели проявляют к менеджерам, водителям и курьерам. Максимальные суммы предлагают в медицине и силовых структурах.
Аналитики предупреждают: цифры из объявлений не равны реальным доходам горожан. Средний показатель не учитывает премии, надбавки и оплату переработок, а также сильно зависит от разрыва в оплате труда между разными отраслями.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.