Администрация Рыльска в Курской области разместила бетонные укрытия в местах с высокой проходимостью

В Рыльске Курской области установили четыре бетонных защитных укрытия. Об этом сообщил глава района Владимир Ковальчук. Город регулярно подвергается атакам с территории Украины, однако стационарные укрытия на улицах появились только сейчас — с опозданием примерно в два года по сравнению с областным центром.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коридор с трубами

Все четыре сооружения размещены в общественных местах с высокой проходимостью. По словам Ковальчука, решение принято на основании обращений местных жителей и согласовано с администрацией региона. В Курске аналогичные укрытия появились ещё в 2024 году.

Рыльск находится в приграничной зоне и регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. До установки бетонных модулей жителей город пережидал угрозу в основном в подвалах и приспособленных подвалах жилых домов и общественных зданий. Новые укрытия рассчитаны на то, чтобы люди могли быстро уйти под защиту прямо на улице, не теряя времени на поиск входа в здание.

"Появление укрытий — результат совместной работы администрации региона и районной власти на основании обращений местных жителей", — пояснил Владимир Ковальчук.

Само собой разумеется, что четыре укрытия не закрывают потребности всего города. Но появление первых стационарных модулей — признак того, что система защиты населения в приграничных населённых пунктах начинает переходить от импровизации к плановой работе.