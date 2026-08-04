Африканская чума свиней обнаружена в селе Привольном на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в Красногвардейском и Новоалександровском округах. Поводом стал новый очаг инфекции, который обнаружили на одном из подворий в селе Привольном.
Специалисты разделили территорию на две зоны. Угрожаемой признали землю в радиусе 15 км от очага. Зона наблюдения охватила еще 20 км вокруг неё, затронув часть населенных пунктов Новоалександровского округа.
В эпицентре вспышки ввели самые жесткие меры. Здесь запретили перемещать свиней и корма, завозить или вывозить животных, проводить их убой и перемещать любую продукцию животноводства и растениеводства. Въезд и выезд транспорта ограничен: проедут только те, кто ликвидирует очаг или обеспечивает жизнь местных жителей.
В угрожаемой зоне и зоне наблюдения действуют и другие ограничения. Фермерам запретили ввозить свиней для разведения или откорма, продавать мясо и продукты его переработки. Под запрет попали ярмарки, пересылка свиноводческой продукции почтой, перемещение оборудования и инвентаря для содержания животных.
Охотникам запретили добывать дикого кабана, за исключением случаев регулирования его численности.
|Зона
|Радиус / Охват
|Основные ограничения
|Угрожаемая
|15 км от очага
|Полный запрет на перемещение животных, кормов и продукции; ограничение транспорта
|Наблюдения
|20 км от угрожаемой зоны
|Запрет на ввоз свиней, продажу мяса, проведение ярмарок и охоту на кабана
Ограничения будут действовать до особого распоряжения властей. Ранее, 17 июля, карантин уже вводили в Красногвардейском округе: тогда зараженные туши животных нашли в 700 метрах от села Красногвардейское.
Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.