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Африканская чума свиней обнаружена в селе Привольном на Ставрополье

Россия » Юг » Ставрополь

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в Красногвардейском и Новоалександровском округах. Поводом стал новый очаг инфекции, который обнаружили на одном из подворий в селе Привольном.

Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Свинья и поросята едят траву из деревянной бочки на ферме

Специалисты разделили территорию на две зоны. Угрожаемой признали землю в радиусе 15 км от очага. Зона наблюдения охватила еще 20 км вокруг неё, затронув часть населенных пунктов Новоалександровского округа.

Что запрещено в карантинных зонах

В эпицентре вспышки ввели самые жесткие меры. Здесь запретили перемещать свиней и корма, завозить или вывозить животных, проводить их убой и перемещать любую продукцию животноводства и растениеводства. Въезд и выезд транспорта ограничен: проедут только те, кто ликвидирует очаг или обеспечивает жизнь местных жителей.

В угрожаемой зоне и зоне наблюдения действуют и другие ограничения. Фермерам запретили ввозить свиней для разведения или откорма, продавать мясо и продукты его переработки. Под запрет попали ярмарки, пересылка свиноводческой продукции почтой, перемещение оборудования и инвентаря для содержания животных.

Охотникам запретили добывать дикого кабана, за исключением случаев регулирования его численности.

Зона Радиус / Охват Основные ограничения
Угрожаемая 15 км от очага Полный запрет на перемещение животных, кормов и продукции; ограничение транспорта
Наблюдения 20 км от угрожаемой зоны Запрет на ввоз свиней, продажу мяса, проведение ярмарок и охоту на кабана

Ограничения будут действовать до особого распоряжения властей. Ранее, 17 июля, карантин уже вводили в Красногвардейском округе: тогда зараженные туши животных нашли в 700 метрах от села Красногвардейское.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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