В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников

В Орловской области предложили распространить выплаты при постановке на учет по беременности на студенток заочного и очно-заочного отделений. Сейчас деньги в размере 100 тысяч рублей получают только те, кто учится на очном отделении.
Инициатива с расширением списка получателей поступила от руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Владислава Числова. По его мнению, текущее ограничение несправедливо: заочники часто совмещают учебу с работой или сталкиваются с более серьезными финансовыми трудностями.
"Студентке, которая скоро станет мамой, сложнее вдвойне. Форма обучения — не основание разделять на достойных или недостойных в получении помощи", — отметил Владислав Числов.
В партии подчеркивают, что в условиях демографического кризиса поддержка должна быть равной для всех будущих матерей, независимо от графика их занятий в учебном заведении.
Механизм выплат в регионе заработал с 1 сентября 2025 года. По данным Социального фонда России по Орловской области, за период с начала осени до середины октября пособие оформили 49 беременных студенток очного отделения.
|Параметр
|Текущее условие / Данные
|Размер выплаты
|100 000 рублей
|Кто получает сейчас
|Студентки очной формы обучения
|Количество получателей (с 01.09 по октябрь)
|49 человек
В настоящий момент право на единовременную помощь имеют только беременные студентки, обучающиеся очно.
Право на получение 100 тысяч рублей получат также девушки, которые учатся заочно или в очно-заочном формате.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.