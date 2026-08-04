Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Курском водохранилище расчистили дренажный канал для проверки дамбы
Минстрой и ЖКХ Республики Коми представил проект стоимости квадратного метра жилья
В Северной Осетии обновят десять центров занятости населения до конца 2026 года
В Курске проверят готовность 65 образовательных учреждений к учебному году
Эпоха беззаботного роста закончилась: Porsche запускает масштабную перестройку бизнеса
Все виды топлива возвращаются в продажу на заправках АТАН и ТЭС в Севастополе
Мошенники рассылают бизнесу Брянска фейковые уведомления о проверках
Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга инновационного развития РФ
Не бег и не спортзал: ученые нашли простой способ быстрее избавиться от жира на животе

В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников

Россия » Центр » Орел

В Орловской области предложили распространить выплаты при постановке на учет по беременности на студенток заочного и очно-заочного отделений. Сейчас деньги в размере 100 тысяч рублей получают только те, кто учится на очном отделении.

Беременная женщина работает за ноутбуком
Фото: Pravda.Ru by Максим Ковалёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина работает за ноутбуком

Инициатива с расширением списка получателей поступила от руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Владислава Числова. По его мнению, текущее ограничение несправедливо: заочники часто совмещают учебу с работой или сталкиваются с более серьезными финансовыми трудностями.

"Студентке, которая скоро станет мамой, сложнее вдвойне. Форма обучения — не основание разделять на достойных или недостойных в получении помощи", — отметил Владислав Числов.

В партии подчеркивают, что в условиях демографического кризиса поддержка должна быть равной для всех будущих матерей, независимо от графика их занятий в учебном заведении.

Механизм выплат в регионе заработал с 1 сентября 2025 года. По данным Социального фонда России по Орловской области, за период с начала осени до середины октября пособие оформили 49 беременных студенток очного отделения.

Параметр Текущее условие / Данные
Размер выплаты 100 000 рублей
Кто получает сейчас Студентки очной формы обучения
Количество получателей (с 01.09 по октябрь) 49 человек

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить выплату сейчас?

В настоящий момент право на единовременную помощь имеют только беременные студентки, обучающиеся очно.

Что изменится, если инициативу примут?

Право на получение 100 тысяч рублей получат также девушки, которые учатся заочно или в очно-заочном формате.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Авто
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Миллиарды на детские завтраки: власти Подмосковья пошли на беспрецедентный шаг в соцподдержке
В приграничных районах Курской области восстанавливают 14 социальных объектов
Отключения электричества в Волгограде затронут четыре района города
Средняя зарплата в вакансиях Ростова-на-Дону выросла до 89,5 тысячи рублей
Администрация Рыльска в Курской области разместила бетонные укрытия в местах с высокой проходимостью
Африканская чума свиней обнаружена в селе Привольном на Ставрополье
В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников
В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries
Республика Северная Осетия обновляет инфраструктуру центров занятости населения
Ошибка, которую совершают многие женщины: как контроль разрушает любовь и убивает интерес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.