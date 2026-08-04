В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников

В Орловской области предложили распространить выплаты при постановке на учет по беременности на студенток заочного и очно-заочного отделений. Сейчас деньги в размере 100 тысяч рублей получают только те, кто учится на очном отделении.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ковалёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина работает за ноутбуком

Инициатива с расширением списка получателей поступила от руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Владислава Числова. По его мнению, текущее ограничение несправедливо: заочники часто совмещают учебу с работой или сталкиваются с более серьезными финансовыми трудностями.

"Студентке, которая скоро станет мамой, сложнее вдвойне. Форма обучения — не основание разделять на достойных или недостойных в получении помощи", — отметил Владислав Числов.

В партии подчеркивают, что в условиях демографического кризиса поддержка должна быть равной для всех будущих матерей, независимо от графика их занятий в учебном заведении.

Механизм выплат в регионе заработал с 1 сентября 2025 года. По данным Социального фонда России по Орловской области, за период с начала осени до середины октября пособие оформили 49 беременных студенток очного отделения.

Параметр Текущее условие / Данные Размер выплаты 100 000 рублей Кто получает сейчас Студентки очной формы обучения Количество получателей (с 01.09 по октябрь) 49 человек

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить выплату сейчас?

В настоящий момент право на единовременную помощь имеют только беременные студентки, обучающиеся очно.

Что изменится, если инициативу примут?

Право на получение 100 тысяч рублей получат также девушки, которые учатся заочно или в очно-заочном формате.