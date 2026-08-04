Республика Северная Осетия обновляет инфраструктуру центров занятости населения

В Северной Осетии ремонтируют десять отделений Службы занятости населения. Работы уже начались в головном офисе и дополнительном пункте во Владикавказе, а также во всех восьми районах республики.

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Специалисты заменяют напольное покрытие, красят стены, устанавливают новые двери и обновляют системы освещения и кондиционирования. Параллельно модернизируют техническое оснащение офисов — это ускорит обработку документов и сократит время ожидания для посетителей.

"Обновим помещения, сделаем их удобнее для посетителей и сотрудников. Ежедневно в центры занятости обращаются сотни жителей республики: за помощью в поиске работы, консультациями, возможностью обучения и повышения квалификации", — пояснила начальник управления информационных технологий департамента труда и социальной защиты населения республики Елена Белова.

Развитие инфраструктуры и кадров

Обновление офисов стало частью программы развития социальной инфраструктуры региона. Помимо физического ремонта зданий, республика планирует обучить персонал центров занятости новым методам работы с гражданами.

Направление работ Что делают Косметический ремонт Полы, стены, двери, освещение и кондиционеры Техническая часть Обновление оборудования и ИТ-средств Кадры Повышение квалификации сотрудников

Создание комфортной среды в центрах занятости напрямую влияет на доступность государственных услуг. Для людей, ищущих работу или переквалификацию, это означает более быстрый сервис в современных условиях.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова