Республика Северная Осетия обновляет инфраструктуру центров занятости населения

В Северной Осетии ремонтируют десять отделений Службы занятости населения. Работы уже начались в головном офисе и дополнительном пункте во Владикавказе, а также во всех восьми районах республики.
Специалисты заменяют напольное покрытие, красят стены, устанавливают новые двери и обновляют системы освещения и кондиционирования. Параллельно модернизируют техническое оснащение офисов — это ускорит обработку документов и сократит время ожидания для посетителей.
"Обновим помещения, сделаем их удобнее для посетителей и сотрудников. Ежедневно в центры занятости обращаются сотни жителей республики: за помощью в поиске работы, консультациями, возможностью обучения и повышения квалификации", — пояснила начальник управления информационных технологий департамента труда и социальной защиты населения республики Елена Белова.
Обновление офисов стало частью программы развития социальной инфраструктуры региона. Помимо физического ремонта зданий, республика планирует обучить персонал центров занятости новым методам работы с гражданами.
|Направление работ
|Что делают
|Косметический ремонт
|Полы, стены, двери, освещение и кондиционеры
|Техническая часть
|Обновление оборудования и ИТ-средств
|Кадры
|Повышение квалификации сотрудников
Создание комфортной среды в центрах занятости напрямую влияет на доступность государственных услуг. Для людей, ищущих работу или переквалификацию, это означает более быстрый сервис в современных условиях.
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