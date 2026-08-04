В Курске обновляют дорожную разметку на городских улицах. Дорожники восстанавливают "зебры", зигзаги и направляющие линии, которые стерлись за время эксплуатации.
За последние дни подрядчик ООО "СТиМ-Казань" завершил работы на ряде ключевых маршрутов: улицах Радищева, Карла Маркса, Верхней Казацкой, Карла Либкнехта, Мыльникова, Бурцевке, Дружининской, Черняховского, Сосновской, Аэропортовской, 2-й Рабочей и Ломоносова, а также в 1-м Суворовском переулке.
Чтобы не создавать пробки и не мешать водителям в часы пик, разметку наносят вечером и ночью. Это позволяет сократить время заторов на основных магистралях города.
|Показатель
|Значение
|Количество участков к обновлению
|105
|Общая площадь работ
|более 32 тыс. кв. метров
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.