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В Курске завершено обновление дорожной разметки на 12 улицах и одном переулке

Россия » Центр » Курск

В Курске обновляют дорожную разметку на городских улицах. Дорожники восстанавливают "зебры", зигзаги и направляющие линии, которые стерлись за время эксплуатации.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожная разметка

За последние дни подрядчик ООО "СТиМ-Казань" завершил работы на ряде ключевых маршрутов: улицах Радищева, Карла Маркса, Верхней Казацкой, Карла Либкнехта, Мыльникова, Бурцевке, Дружининской, Черняховского, Сосновской, Аэропортовской, 2-й Рабочей и Ломоносова, а также в 1-м Суворовском переулке.

Чтобы не создавать пробки и не мешать водителям в часы пик, разметку наносят вечером и ночью. Это позволяет сократить время заторов на основных магистралях города.

Показатель Значение
Количество участков к обновлению 105
Общая площадь работ более 32 тыс. кв. метров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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