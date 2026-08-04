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В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Ленинградской области заработала горячая линия и штаб помощи для селлеров, работающих на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-302-0-813 круглосуточно. Обращения перенаправляются в соответствующие службы. Штаб занимается вопросами возврата товаров, оплатой услуг, а также оказывает юридические и финансовые консультации. Планируется проведение информационных семинаров для предпринимателей.

Власти региона заявили о намерении системно поддерживать пострадавших предпринимателей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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