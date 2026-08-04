В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries

В Ленинградской области заработала горячая линия и штаб помощи для селлеров, работающих на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-302-0-813 круглосуточно. Обращения перенаправляются в соответствующие службы. Штаб занимается вопросами возврата товаров, оплатой услуг, а также оказывает юридические и финансовые консультации. Планируется проведение информационных семинаров для предпринимателей.
Власти региона заявили о намерении системно поддерживать пострадавших предпринимателей.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.