В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries

В Ленинградской области заработала горячая линия и штаб помощи для селлеров, работающих на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт Wildberries

Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-302-0-813 круглосуточно. Обращения перенаправляются в соответствующие службы. Штаб занимается вопросами возврата товаров, оплатой услуг, а также оказывает юридические и финансовые консультации. Планируется проведение информационных семинаров для предпринимателей.

Власти региона заявили о намерении системно поддерживать пострадавших предпринимателей.