Медики зафиксировали более 5,3 тысячи заболеваний у жителей Нижегородской области

Медики Нижегородской области выявили более 5,3 тысячи случаев различных заболеваний в ходе диагностических мероприятий.
Наибольшее число диагнозов связано с сердечно-сосудистой системой — такие патологии обнаружили у 350 человек. Сахарный диабет зафиксировали примерно в 260 случаях.
|Категория заболевания
|Количество случаев
|Всего выявлено заболеваний
|> 5 300
|Сердечно-сосудистые заболевания
|> 350
|Сахарный диабет
|~ 260
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.