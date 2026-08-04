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Медики зафиксировали более 5,3 тысячи заболеваний у жителей Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Медики Нижегородской области выявили более 5,3 тысячи случаев различных заболеваний в ходе диагностических мероприятий.

Мужчина-медик с седой бородой толкает каталку в больничном коридоре
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина-медик с седой бородой толкает каталку в больничном коридоре

Наибольшее число диагнозов связано с сердечно-сосудистой системой — такие патологии обнаружили у 350 человек. Сахарный диабет зафиксировали примерно в 260 случаях.

Категория заболевания Количество случаев
Всего выявлено заболеваний > 5 300
Сердечно-сосудистые заболевания > 350
Сахарный диабет ~ 260
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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