Медики зафиксировали более 5,3 тысячи заболеваний у жителей Нижегородской области

Медики Нижегородской области выявили более 5,3 тысячи случаев различных заболеваний в ходе диагностических мероприятий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина-медик с седой бородой толкает каталку в больничном коридоре

Наибольшее число диагнозов связано с сердечно-сосудистой системой — такие патологии обнаружили у 350 человек. Сахарный диабет зафиксировали примерно в 260 случаях.

Категория заболевания Количество случаев Всего выявлено заболеваний > 5 300 Сердечно-сосудистые заболевания > 350 Сахарный диабет ~ 260