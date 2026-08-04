Роспотребнадзор запретил продажу партий армянской воды из-за нарушений требований

По решению Роспотребнадзора система маркировки "Честный знак" заблокировала реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков армянского производства. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы маркировки.

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Ограничения затронули отдельные партии минеральной воды "БЖНИ" (BJNI), питьевой воды "Просто Азбука" — в том числе детской, — а также безалкогольного газированного напитка DARBAS "Мохито". В ЦРПТ подчеркнули: блокировка касается только конкретных партий и не распространяется на остальную продукцию этих производителей.

Меры приняты "для недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России" после выявления нарушений обязательных требований к продукции. Продажа указанных партий запрещена в розничных магазинах и онлайн до завершения необходимых проверок.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля.

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эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова