Проблема городских чаек в Пулково вызывает аварийные посадки самолетов

Власти Финляндии нашли способ сократить популяцию городских чаек: вместо борьбы с птицами они начали восстанавливать их естественную среду обитания. Оказалось, что если создать подходящие условия в природе, чайки добровольно покидают города и аэропорты.
В частности, на одном из участков в районе острова Сюсмяярви специалисты расчистили растительность на шхерах и островах. После этого птицы начали возвращаться в эти места для гнездования. Вслед за чайками туда прилетели и другие водоплавающие — чернети, кряквы и чирки-свистунки.
Для России, и особенно для Санкт-Петербурга, проблема городских чаек стоит острее. Близость Пулково к Финскому заливу делает аэропорт одним из самых привлекательных мест для птиц. Чайки — крупные стайные птицы, которые часто охотятся прямо на территории аэродромов.
Столкновение с одной птицей может привести к многомиллионному ущербу, повреждению двигателя и вынужденной аварийной посадке. За первые шесть месяцев 2025 года в Пулково зафиксировали девять таких инцидентов. В некоторых случаях экипажам приходилось уходить на повторные круги из-за опасности на взлетно-посадочной полосе.
|Показатель
|Значение (за 2023 год)
|Всего столкновений самолетов с птицами
|1044 случая
|Случаи с повреждением бортов (всего)
|90 случаев
|Случаи с повреждениями в России
|77 случаев
В России сейчас не используют программы по созданию новых мест обитания для птиц. Вместо этого применяют тактические методы защиты территорий:
Эти меры дают лишь временный эффект. Поскольку альтернативных мест для гнездования и охоты у чаек нет, они возвращаются на привычные территории аэропортов и свалок.
"Если ситуация не изменится, чайки, которые продолжат залетать в турбины самолетов, могут стать еще одним из символов Петербурга, наряду с разводными мостами", — отмечают авторы исследования.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.