Проблема городских чаек в Пулково вызывает аварийные посадки самолетов

Власти Финляндии нашли способ сократить популяцию городских чаек: вместо борьбы с птицами они начали восстанавливать их естественную среду обитания. Оказалось, что если создать подходящие условия в природе, чайки добровольно покидают города и аэропорты.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Летящая над гаванью большая чайка

В частности, на одном из участков в районе острова Сюсмяярви специалисты расчистили растительность на шхерах и островах. После этого птицы начали возвращаться в эти места для гнездования. Вслед за чайками туда прилетели и другие водоплавающие — чернети, кряквы и чирки-свистунки.

Риски для авиации: опыт Пулково

Для России, и особенно для Санкт-Петербурга, проблема городских чаек стоит острее. Близость Пулково к Финскому заливу делает аэропорт одним из самых привлекательных мест для птиц. Чайки — крупные стайные птицы, которые часто охотятся прямо на территории аэродромов.

Столкновение с одной птицей может привести к многомиллионному ущербу, повреждению двигателя и вынужденной аварийной посадке. За первые шесть месяцев 2025 года в Пулково зафиксировали девять таких инцидентов. В некоторых случаях экипажам приходилось уходить на повторные круги из-за опасности на взлетно-посадочной полосе.

Показатель Значение (за 2023 год) Всего столкновений самолетов с птицами 1044 случая Случаи с повреждением бортов (всего) 90 случаев Случаи с повреждениями в России 77 случаев

Методы борьбы: отпугивание против релокации

В России сейчас не используют программы по созданию новых мест обитания для птиц. Вместо этого применяют тактические методы защиты территорий:

используют специальные отпугиватели;

привлекают обученных соколов;

регулярно скашивают траву, чтобы лишить птиц комфортных мест для отдыха.

Эти меры дают лишь временный эффект. Поскольку альтернативных мест для гнездования и охоты у чаек нет, они возвращаются на привычные территории аэропортов и свалок.

"Если ситуация не изменится, чайки, которые продолжат залетать в турбины самолетов, могут стать еще одним из символов Петербурга, наряду с разводными мостами", — отмечают авторы исследования.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова