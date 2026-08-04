В семи городах и 298 селах Дагестана утвердили схемы водоснабжения и водоотведения

Анвар Шамилов доложил главе Дагестана Магомеду Рамазанову о ходе создания ресурсоснабжающих организаций в республике. Заседание прошло в правительстве РД, сообщает РИА Дагестан.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коридор с трубами и паром

"Мы создали единую систему управления водным хозяйством. Сейчас главное — довести её до каждого посёлка и каждого квартиранта", — подчеркнул Магомед Рамазанов.

Текущее состояние

Ресурсоснабжающие организации уже функционируют в 28 из 42 районов. Единый региональный оператор работает в девяти из десяти городских округов. В Кизилюрте продолжается заключение концессионного соглашения. Схемы водоснабжения и водоотведения утверждены в семи городах и 298 сельских поселениях. Тарифы на водоснабжение и водоотведение установлены единые для всего региона.

Показатель Статус Районы с ресурсоснабжающими организациями 28 из 42 Городские округа с единым оператором 9 из 10 Населённые пункты с утверждёнными схемами 7 городов + 298 сёл Единые тарифы Утверждены

Проблемы и решения

Главная причина отставания муниципалитетов — недостаток собственных финансовых средств. Министерство строительства республики предложил консолидировать муниципальное имущество водохозяйственного назначения и передать функции управления Единому оператору. Это должно повысить эффективность эксплуатации сетей и ускорить модернизацию инфраструктуры.

"Переход к единому оператору — это не просто административная мера. Это единственный способ уйти от разрозненного управления, когда каждая управляющая компания тянет одеяло на себя, а сети гниют. Консолидация имущества даёт оператору баланс, а баланс — доступ к долгосрочным кредитам и инвестициям. Без этого тарифы будут расти, а качество воды — нет", — пояснил Евгений Блех, эксперт по ЖКХ и тарифам.

По словам чиновников, модель единого оператора уже доказала свою работоспособность в городах, где она запущена. Следующий этап — масштабирование практики на оставшиеся территории, включая Кизилюрт и 14 районов, где ресурсоснабжающие организации ещё не созданы.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех