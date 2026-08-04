В Дагестане движение по улице Ахульго ограничат из-за очистки русла канала

С 5 по 12 августа 2026 года движение по чётной стороне улицы Ахульго — на участке между улицами Ахмеда Магомедова и Магомедтагирова — будет ограничено. Причина: плановая очистка русла канала им. Октябрьской революции. Об этом сообщает "Мирмол" со ссылкой на Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства.

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Работы необходимы для поддержания пропускной способности водосборной системы. Водителей просят заранее продумать альтернативные маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.