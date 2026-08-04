В Тульской области ищут перевозчиков на четыре межмуниципальных автобусных маршрута

В Тульской области ищут новых перевозчиков на четыре межмуниципальных автобусных маршрута. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона расторгает отношения с прежним оператором из-за систематических срывов рейсов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей в автобусе

Решение зафиксировано в приказе министра Светланы Воскресенской. Поводом стали действия компании "Ефремовское пассажирское автотранспортное предприятие": перевозчик несколько дней подряд игнорировал расписание и не выводил автобусы на линии.

Для жителей Ефремова, Плавска, Черни и поселка Архангельское это означает риск временных перебоев с поездками в областной центр. Сейчас министерство принимает заявки от новых компаний, которые смогут предоставить автобусы малого и среднего класса.

Маршрут Расстояние Интенсивность рейсов Ефремов — Тула 135,1 км До 14 рейсов в день Ефремов — Архангельское — Тула 175,7 км По одному рейсу в каждую сторону ежедневно Чернь — Тула 96,2 км Согласно расписанию Плавск — Тула 58,2 км Согласно расписанию

Победитель тендера получит право обслуживать данные направления до 29 января 2027 года.

Для обычного пассажира смена перевозчика — это прежде всего вопрос предсказуемости. Когда автобусы исчезают с маршрута без предупреждения, люди остаются отрезанными от больниц, госучреждений и рабочих мест в Туле.

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