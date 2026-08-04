В Тульской области ищут перевозчиков на четыре межмуниципальных автобусных маршрута

В Тульской области ищут новых перевозчиков на четыре межмуниципальных автобусных маршрута. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона расторгает отношения с прежним оператором из-за систематических срывов рейсов.
Решение зафиксировано в приказе министра Светланы Воскресенской. Поводом стали действия компании "Ефремовское пассажирское автотранспортное предприятие": перевозчик несколько дней подряд игнорировал расписание и не выводил автобусы на линии.
Для жителей Ефремова, Плавска, Черни и поселка Архангельское это означает риск временных перебоев с поездками в областной центр. Сейчас министерство принимает заявки от новых компаний, которые смогут предоставить автобусы малого и среднего класса.
|Маршрут
|Расстояние
|Интенсивность рейсов
|Ефремов — Тула
|135,1 км
|До 14 рейсов в день
|Ефремов — Архангельское — Тула
|175,7 км
|По одному рейсу в каждую сторону ежедневно
|Чернь — Тула
|96,2 км
|Согласно расписанию
|Плавск — Тула
|58,2 км
|Согласно расписанию
Победитель тендера получит право обслуживать данные направления до 29 января 2027 года.
Для обычного пассажира смена перевозчика — это прежде всего вопрос предсказуемости. Когда автобусы исчезают с маршрута без предупреждения, люди остаются отрезанными от больниц, госучреждений и рабочих мест в Туле.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.