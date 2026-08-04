Депутат Госдумы Артём Туров проверил обновленные объекты в Новодугинском округе

В Новодугинском округе Смоленской области обновили общественные пространства, музей и спортивный комплекс. Порядок на объектах проверил депутат Госдумы Артём Туров вместе с исполняющим полномочия главы округа Ильей Степаненковым.
В райцентре привели в порядок территорию у дома № 3 по улице 30 лет Победы. Здесь установили две инсталляции — фотозону "Семья" и арт-объект "Дерево любви". Работы прошли по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Завершились работы в Новодугинском историко-краеведческом музее имени В. В. Докучаева. Здание полностью обновили: заменили кровлю, отремонтировали фасад и утеплили стены.
Внутри заменили полы и двери, смонтировали подвесные потолки и обновили отделку помещений. Для экспозиций закупили новые витрины, стеллажи для картин и информационные стенды. В залах установили столы и книжные полки.
Также в ходе поездки посетили многофункциональный комплекс "Легион". Центр специализируется на подготовке стрелков по практической, высокоточной и стендовой стрельбе.
|Объект
|Что сделано / Назначение
|Территория на ул. 30 лет Победы
|Благоустройство, установка арт-объектов "Семья" и "Дерево любви"
|Музей им. В. В. Докучаева
|Капитальный ремонт фасада, кровли и интерьеров, обновление оборудования
|МФК "Легион"
|База для подготовки по высокоточной и стендовой стрельбе
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