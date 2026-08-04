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Саратовская область увеличила расходы на льготные лекарства до 6 млрд рублей на 2026 год

Россия » Поволжье » Саратов

Правительство Саратовской области запустило системную перестройку обеспечения жителей бесплатными и льготными медикаментами. Центральным элементом реформы стал переход к долгосрочному планированию закупок: конкурсные процедуры на 2027 год объявлены уже в текущем периоде, основной объём их проведён в сентябре. Это позволит зафиксировать цены поставщиков заранее, исключить логистические сбои и гарантировать бесперебойное снабжение аптечной сети на полтора-два года вперёд.

Аптекарь в белой халате тщательно распределяет таблетки по блистерам на рабочем столе.
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аптекарь в белой халате тщательно распределяет таблетки по блистерам на рабочем столе.

Планирование на опережение вместо тушения пожаров

Доселе закупки часто шли по остаточному принципу — в году исполнения бюджета. Новый подход меняет логику работы: Министерство здравоохранения региона начинает процедуры за год и более до поставки. Губернатор Роман Бусаргин подчёркнул, что комплексный подход — раннее планирование, увеличение бюджета и цифровой контроль — формирует иную модель социальной поддержки. Цель — не просто лечить, а обеспечивать стабильную профилактику, чтобы каждый пациент получал необходимый препарат в день обращения.

Бюджет вырос на треть, охват — более 210 тысяч человек

Масштабирование программы потребовало существенного наращения расходов. На 2026 год финансирование лекарственного обеспечения увеличено на 30% и составило шесть миллиардов рублей. По данным регионального правительства, рост продиктован увеличением числа пациентов, имеющих право на государственную поддержку. На сегодняшний день различные льготные лекарства и медицинские изделия уже получают свыше 210 тысяч жителей области.

Показатель Значение
Финансирование на 2026 год 6 млрд руб. (+30%)
Число получателей льготного обеспечения более 210 тыс. человек
Горизонт планирования закупок 1,5-2 года вперёд
Сроки проведения основных конкурсов на 2027 г. сентябрь текущего года

Цифровой контур и логистика

Параллельно с финансовым и плановым усилением wprowadяется электронная система учёта и контроля движения препаратов. По словам главы региона, это усилило надзор за исполнением контрактов, повысило прозрачность поставок и сократило риски дефицита в отдельных пунктах выдачи. Новая логистическая схема рассчитана на равномерное распределение партий по территории области с необходимым резервом на аптечных складах.

"Переход к закупкам на год и более вперёд — это качественный скачок в управлении региональным фармацевтическим обеспечением. Когда конкурсы проходят заранее, регион фиксирует цены до возможного роста тарифов поставщиков и инфляционных процессов, получает время на проверку качества и логистику, а бюджетная年度 получает предсказуемую нагрузку. Увеличение финансирования на 30% до шести миллиардов рублей показывает, что власть готова подкреплять системные решения ресурсами. Главный риск сейчас — дисциплина исполнения контрактов: поставщики должны соблюдать сроки и качество, а региональные структуры — оперативно реагировать на отклонения. Электронная система контроля здесь работает как навигатор: без неё управление потоками на таком горизонте планирования превращается в рулетку.",

— пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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