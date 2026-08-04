Саратовская область увеличила расходы на льготные лекарства до 6 млрд рублей на 2026 год

Правительство Саратовской области запустило системную перестройку обеспечения жителей бесплатными и льготными медикаментами. Центральным элементом реформы стал переход к долгосрочному планированию закупок: конкурсные процедуры на 2027 год объявлены уже в текущем периоде, основной объём их проведён в сентябре. Это позволит зафиксировать цены поставщиков заранее, исключить логистические сбои и гарантировать бесперебойное снабжение аптечной сети на полтора-два года вперёд.
Доселе закупки часто шли по остаточному принципу — в году исполнения бюджета. Новый подход меняет логику работы: Министерство здравоохранения региона начинает процедуры за год и более до поставки. Губернатор Роман Бусаргин подчёркнул, что комплексный подход — раннее планирование, увеличение бюджета и цифровой контроль — формирует иную модель социальной поддержки. Цель — не просто лечить, а обеспечивать стабильную профилактику, чтобы каждый пациент получал необходимый препарат в день обращения.
Масштабирование программы потребовало существенного наращения расходов. На 2026 год финансирование лекарственного обеспечения увеличено на 30% и составило шесть миллиардов рублей. По данным регионального правительства, рост продиктован увеличением числа пациентов, имеющих право на государственную поддержку. На сегодняшний день различные льготные лекарства и медицинские изделия уже получают свыше 210 тысяч жителей области.
|Показатель
|Значение
|Финансирование на 2026 год
|6 млрд руб. (+30%)
|Число получателей льготного обеспечения
|более 210 тыс. человек
|Горизонт планирования закупок
|1,5-2 года вперёд
|Сроки проведения основных конкурсов на 2027 г.
|сентябрь текущего года
Параллельно с финансовым и плановым усилением wprowadяется электронная система учёта и контроля движения препаратов. По словам главы региона, это усилило надзор за исполнением контрактов, повысило прозрачность поставок и сократило риски дефицита в отдельных пунктах выдачи. Новая логистическая схема рассчитана на равномерное распределение партий по территории области с необходимым резервом на аптечных складах.
— пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
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