Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиарды на детские завтраки: власти Подмосковья пошли на беспрецедентный шаг в соцподдержке
В приграничных районах Курской области восстанавливают 14 социальных объектов
Отключения электричества в Волгограде затронут четыре района города
Средняя зарплата в вакансиях Ростова-на-Дону выросла до 89,5 тысячи рублей
Администрация Рыльска в Курской области разместила бетонные укрытия в местах с высокой проходимостью
Африканская чума свиней обнаружена в селе Привольном на Ставрополье
В Орловской области предложили распространить выплаты беременным на студенток-заочников
В Ленинградской области создали штаб и горячую линию для селлеров Wildberries
Республика Северная Осетия обновляет инфраструктуру центров занятости населения

Брянцам разъяснили, как поменяются правила технического осмотра транспорта

Россия » Центр » Брянск

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила технического осмотра транспорта. Новые требования затронут как обычных водителей, так и профессиональных перевозчиков — таксистов и водителей автобусов. В Брянской области Госавтоинспекция уже разъяснила, как будет работать постановление правительства № 678.

Техосмотр автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техосмотр автомобиля

Для простых автовладельцев упростится вопрос с документами: если ПТС или свидетельство о регистрации утеряны и восстановить их сейчас невозможно, можно предъявить выписки из государственного реестра. Однако сама процедура проверки станет строже. Специалисты теперь сверят не только VIN-код и госномер, но и марку, модель и категорию машины.

Контроль за операторами и документами

Власти намерены бороться с "липовыми" диагностическими картами. В Брянской области ГАИ будет блокировать доступ к системе ЕАИСТО тем организациям, которые выдают документы без реального осмотра машины или прекратили свою работу. Если оператор дважды за год допустит такую ошибку, он потеряет право работать в системе.

Порядок оплаты также меняется: госпошлину нужно оплатить до того, как сведения о прохождении ТО попадут в информационную систему. При этом аннулировать карту теперь можно быстрее — по решению суда или после обращения прокуратуры.

Требования к такси и автобусам

Для коммерческого транспорта вводят дополнительные фильтры. Владельцы такси должны подтвердить действительность разрешения на перевозку пассажиров. Для машин с тахографами операторы обязуются проверять наличие устройства через базу Росавтотранса.

Сложнее станет водителям автобусов: график прохождения техосмотра для них теперь потребует предварительного согласования с Госавтоинспекцией.

Техосмотр в районах области

Передвижные пункты ТО останутся только там, где нет стационарных станций. В районных центрах и селах Брянской области такие пункты будут работать по четкому графику, который согласуют местные власти и дорожные службы.

Категория / Условие Что изменится
Обычные водители Сверка марки, модели и категории авто; возможна выписка из реестра вместо ПТС
Такси и тахографы Проверка разрешений на перевозку и базы Росавтотранса
Автобусы Предварительное согласование дат ТО с ГАИ
Операторы ТО Блокировка в ЕАИСТО за выдачу карт без осмотра (2 раза в год)

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если ПТС утерян?

Теперь можно использовать официальную выписку из государственного реестра, чтобы пройти техосмотр.

Как будут работать передвижные пункты в селах?

Они будут приезжать в населенные пункты по согласованному графику, который утвердят муниципальные власти.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Краснодарский край
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Отдыхающим в саратовском заказнике "Центральный" грозят штрафы за разведение костра
Авария на водопроводе в Ростове-на-Дону оставила без воды жителей трех улиц
Лимонная вода утром: соль или мёд — какой вариант действительно меняет самочувствие
Хитрость для чистой кухни без усилий: как защитить верхние шкафы от жира навсегда
Фаршированные баклажаны как в ресторане: необычный прием сделает начинку нежной и сочной
Управление ФССП по Республике Коми выявило незаконные условия в договоре МФО
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях упростят регистрацию авто
На пляж, как на подиум: какие модели купальников сделают обычную фигуру идеальной
Сотрудники МВД и Росгвардии Кировской области получат по 7 тысяч рублей за смены на заправках
Рынок топлива в Пермском крае стабилизируется за счет роста поставок и снятия лимитов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.