Брянцам разъяснили, как поменяются правила технического осмотра транспорта

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила технического осмотра транспорта. Новые требования затронут как обычных водителей, так и профессиональных перевозчиков — таксистов и водителей автобусов. В Брянской области Госавтоинспекция уже разъяснила, как будет работать постановление правительства № 678.
Для простых автовладельцев упростится вопрос с документами: если ПТС или свидетельство о регистрации утеряны и восстановить их сейчас невозможно, можно предъявить выписки из государственного реестра. Однако сама процедура проверки станет строже. Специалисты теперь сверят не только VIN-код и госномер, но и марку, модель и категорию машины.
Власти намерены бороться с "липовыми" диагностическими картами. В Брянской области ГАИ будет блокировать доступ к системе ЕАИСТО тем организациям, которые выдают документы без реального осмотра машины или прекратили свою работу. Если оператор дважды за год допустит такую ошибку, он потеряет право работать в системе.
Порядок оплаты также меняется: госпошлину нужно оплатить до того, как сведения о прохождении ТО попадут в информационную систему. При этом аннулировать карту теперь можно быстрее — по решению суда или после обращения прокуратуры.
Для коммерческого транспорта вводят дополнительные фильтры. Владельцы такси должны подтвердить действительность разрешения на перевозку пассажиров. Для машин с тахографами операторы обязуются проверять наличие устройства через базу Росавтотранса.
Сложнее станет водителям автобусов: график прохождения техосмотра для них теперь потребует предварительного согласования с Госавтоинспекцией.
Передвижные пункты ТО останутся только там, где нет стационарных станций. В районных центрах и селах Брянской области такие пункты будут работать по четкому графику, который согласуют местные власти и дорожные службы.
|Категория / Условие
|Что изменится
|Обычные водители
|Сверка марки, модели и категории авто; возможна выписка из реестра вместо ПТС
|Такси и тахографы
|Проверка разрешений на перевозку и базы Росавтотранса
|Автобусы
|Предварительное согласование дат ТО с ГАИ
|Операторы ТО
|Блокировка в ЕАИСТО за выдачу карт без осмотра (2 раза в год)
Теперь можно использовать официальную выписку из государственного реестра, чтобы пройти техосмотр.
Они будут приезжать в населенные пункты по согласованному графику, который утвердят муниципальные власти.
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