Брянцам разъяснили, как поменяются правила технического осмотра транспорта

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила технического осмотра транспорта. Новые требования затронут как обычных водителей, так и профессиональных перевозчиков — таксистов и водителей автобусов. В Брянской области Госавтоинспекция уже разъяснила, как будет работать постановление правительства № 678.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Техосмотр автомобиля

Для простых автовладельцев упростится вопрос с документами: если ПТС или свидетельство о регистрации утеряны и восстановить их сейчас невозможно, можно предъявить выписки из государственного реестра. Однако сама процедура проверки станет строже. Специалисты теперь сверят не только VIN-код и госномер, но и марку, модель и категорию машины.

Контроль за операторами и документами

Власти намерены бороться с "липовыми" диагностическими картами. В Брянской области ГАИ будет блокировать доступ к системе ЕАИСТО тем организациям, которые выдают документы без реального осмотра машины или прекратили свою работу. Если оператор дважды за год допустит такую ошибку, он потеряет право работать в системе.

Порядок оплаты также меняется: госпошлину нужно оплатить до того, как сведения о прохождении ТО попадут в информационную систему. При этом аннулировать карту теперь можно быстрее — по решению суда или после обращения прокуратуры.

Требования к такси и автобусам

Для коммерческого транспорта вводят дополнительные фильтры. Владельцы такси должны подтвердить действительность разрешения на перевозку пассажиров. Для машин с тахографами операторы обязуются проверять наличие устройства через базу Росавтотранса.

Сложнее станет водителям автобусов: график прохождения техосмотра для них теперь потребует предварительного согласования с Госавтоинспекцией.

Техосмотр в районах области

Передвижные пункты ТО останутся только там, где нет стационарных станций. В районных центрах и селах Брянской области такие пункты будут работать по четкому графику, который согласуют местные власти и дорожные службы.

Категория / Условие Что изменится Обычные водители Сверка марки, модели и категории авто; возможна выписка из реестра вместо ПТС Такси и тахографы Проверка разрешений на перевозку и базы Росавтотранса Автобусы Предварительное согласование дат ТО с ГАИ Операторы ТО Блокировка в ЕАИСТО за выдачу карт без осмотра (2 раза в год)

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если ПТС утерян?

Теперь можно использовать официальную выписку из государственного реестра, чтобы пройти техосмотр.

Как будут работать передвижные пункты в селах?

Они будут приезжать в населенные пункты по согласованному графику, который утвердят муниципальные власти.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова