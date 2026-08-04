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Правила оборота криптовалюты в России вступят в силу с 1 сентября 2026 года

Россия

Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах". Документ вводит четкие правила игры для крипторынка в России: определяет, кто имеет право работать с виртуальными активами, какие монеты попадут на биржи и где использование криптовалют по-прежнему запрещено.

Монета биткоина на материнской плате
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Монета биткоина на материнской плате

Главное ограничение коснулось повседневной жизни. Внутри страны оплачивать "криптой" товары, услуги или работу нельзя. Этот же запрет распространяется на рекламу таких платежей. Жители Юга России и других регионов не смогут расплатиться криптовалютой в магазинах или кафе.

Однако закон открывает двери для внешнего сектора. Криптовалюту разрешат использовать в расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами РФ и иностранными партнерами. Также допустима оплата ценных бумаг, цифровых прав и других валют, а также выплата вознаграждений за майнинг.

Кто получит право работать с криптой

Заниматься оборотом цифровых валют смогут только лицензированные посредники: биржи, брокеры, управляющие компании и депозитарии. Особые требования предъявят к криптообменникам.

Требование к обменнику Условие
Организационная форма Российское хозяйственное общество
Минимальный капитал 15 млн рублей собственных средств
Регистрация Включение в реестр Центробанка (до 1 июля 2027 года возможна работа без него)

Для биржевых торгов ЦБ установит жесткий фильтр. Допустят только те валюты, чья средняя капитализация превышает 5 трлн рублей, а среднедневной объем торгов за последние два года — более 1 трлн рублей. В исключительных случаях регулятор может разрешить торги менее крупными активами на срок до полугода.

Зарубежные счета и майнинг

Россияне смогут проводить операции с криптовалютой за границей, но только через иностранные банковские счета. Перевод активов из России за рубеж будет возможен исключительно через регулируемых посредников. При этом владельцы зарубежной крипты обязаны уведомлять об этом налоговые органы.

Отдельный блок правил касается майнинга. Теперь эта деятельность будет регламентирована законом, а для лиц с непогашенной судимостью введут прямой запрет на добычу цифровых валют.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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