Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга заявил о небольшом росте турпотока в летний период

Санкт-Петербург за июнь и июль 2026 года показал небольшой рост числа туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич озвучил предварительную статистику на пресс-конференции в "Интерфаксе". Окончательные итоги летнего сезона ведомство планирует опубликовать в середине сентября. В обсуждении межрегиональных связей также участвовали представители Москвы, Ленинградской области и Республики Коми.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Петропавловская крепость, старейший памятник истории, культуры и архитектуры Санкт-Петербурга

"Туристический сезон в Петербурге идёт нормально, стабильно. Если фиксировать летний период, то мы отмечаем небольшой рост", — сообщил Евгений Панкевич.

Власти подчеркивают, что для удержания интереса путешественников необходимо постоянно расширять перечень доступных локаций. Речь идет о создании новых нишевых направлений и развитии маршрутов, объединяющих соседние регионы. По словам Панкевича, именно работа с коллегами из других субъектов позволит привлечь людей, которые уже не раз бывали в Петербурге и ищут новые впечатления.

"Нам всегда необходимо добавлять в маршруты какие-то новые точки притяжения, новые инициативы, новые нишевые виды туризма. И именно межрегиональный путь даст нам эту возможность", — добавил Панкевич.

На пресс-конференции выступили также Евгений Козлов от Москвы, Мария Бадмацыренова из Коми и Марина Исакова от Ленобласти. Стороны договорились активнее синхронизировать событийные календари и транспортную логистику. Это поможет туристам планировать поездки сразу по нескольким городам Северо-Запада и центральной России без потери качества сервиса.