Управление ФССП по Республике Коми выявило незаконные условия в договоре МФО

Жительница Печоры обратилась в Управление ФССП по Республике Коми с жалобой на 23 микрокредитные организации. При проверке одной из них приставы обнаружили в договоре условия, прямо противоречащие закону.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Российские рубли

Женщина подписала дополнение, разрешающее коллекторам навещать её дома до трёх раз в сутки. Федеральный закон № 230-ФЗ устанавливает жесткий лимит: не более одного личного визита в неделю. Телефонных звонков договор позволял до 155 в месяц — при законной норме в восемь.

Подобные соглашения о "другой частоте взаимодействия" допускает закон, но только в пределах установленных им пределов. Любые условия, расширяющие права коллекторов за рамки 230-ФЗ, ничтожны. Подписав их, заёмщик не теряет права на защиту.

"Займщики часто подписывают такие приложения неосознанно — в мелком шрифте, в составе пакета документов, когда нужно быстро получить деньги. Юридически сила у этих условий нет: норма закона действует непосредственно и не может быть изменена соглашением сторон в худшую для потребителя сторону. Если коллекторы ссылаются на вашу "согласие" и звонят каждый час или приходят ежедневно — это грубое нарушение. Фиксируйте факты: записи разговоров, фото с метками времени, показания соседей. Направляйте жалобу в ФССП и Роспотребнадзор. Приставы имеют право выписать предписание об устранении нарушения и наложить штраф на коллекторскую компанию", — пояснила юрист Светлана Фёдорова.

Управление ФССП по Республике Коми напоминает: федеральный контроль за деятельностью коллекторов, банков и МФО осуществляется приставами. Об обращении взыскателей, выходящем за рамки закона, можно сообщить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, либо через портал "Госуслуги", приложив доказательства нарушений.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова