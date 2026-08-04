Управление ФССП по Республике Коми выявило незаконные условия в договоре МФО

Жительница Печоры обратилась в Управление ФССП по Республике Коми с жалобой на 23 микрокредитные организации. При проверке одной из них приставы обнаружили в договоре условия, прямо противоречащие закону.
Женщина подписала дополнение, разрешающее коллекторам навещать её дома до трёх раз в сутки. Федеральный закон № 230-ФЗ устанавливает жесткий лимит: не более одного личного визита в неделю. Телефонных звонков договор позволял до 155 в месяц — при законной норме в восемь.
Подобные соглашения о "другой частоте взаимодействия" допускает закон, но только в пределах установленных им пределов. Любые условия, расширяющие права коллекторов за рамки 230-ФЗ, ничтожны. Подписав их, заёмщик не теряет права на защиту.
Управление ФССП по Республике Коми напоминает: федеральный контроль за деятельностью коллекторов, банков и МФО осуществляется приставами. Об обращении взыскателей, выходящем за рамки закона, можно сообщить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, либо через портал "Госуслуги", приложив доказательства нарушений.
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