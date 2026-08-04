В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях упростят регистрацию авто

Владимир Путин подписал закон, который упрощает оформление автомобилей, продлевает срок действия документов на недвижимость и меняет правила службы для муниципальных работников в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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Льготы при регистрации автомобилей

Правительство получит право в 2026–2027 годах разрешить постановку на учет автомобилей без уплаты госпошлины, утильсбора и таможенных платежей. Эта мера затронет машины, которые зарегистрировали до 31 декабря 2025 года на территории Украины или воссоединенных регионов.

Льгота распространяется на транспортные средства местных юридических лиц, а также граждан РФ, которые постоянно жили в Донбассе и Новороссии на момент их вхождения в состав России.

Сроки действия документов

Закон меняет сроки признания документов, выданных до воссоединения регионов с РФ:

Документы на недвижимость теперь действуют до 1 января 2027 года.

Свидетельства об усыновлении становятся бессрочными.

Документы об опеке и попечительстве будут признаваться в течение года с момента, когда орган опеки зафиксирует сведения о подопечном.

Продление службы муниципалов

До 1 января 2028 года муниципальные служащие, которым исполнилось 70 лет, смогут оставаться на своих должностях. Закон позволяет продлевать срок их службы неоднократно, но каждый такой период не может превышать одного года.

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