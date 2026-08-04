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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях упростят регистрацию авто

Россия » Новороссия

Владимир Путин подписал закон, который упрощает оформление автомобилей, продлевает срок действия документов на недвижимость и меняет правила службы для муниципальных работников в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

Льготы при регистрации автомобилей

Правительство получит право в 2026–2027 годах разрешить постановку на учет автомобилей без уплаты госпошлины, утильсбора и таможенных платежей. Эта мера затронет машины, которые зарегистрировали до 31 декабря 2025 года на территории Украины или воссоединенных регионов.

Льгота распространяется на транспортные средства местных юридических лиц, а также граждан РФ, которые постоянно жили в Донбассе и Новороссии на момент их вхождения в состав России.

Сроки действия документов

Закон меняет сроки признания документов, выданных до воссоединения регионов с РФ:

  • Документы на недвижимость теперь действуют до 1 января 2027 года.
  • Свидетельства об усыновлении становятся бессрочными.
  • Документы об опеке и попечительстве будут признаваться в течение года с момента, когда орган опеки зафиксирует сведения о подопечном.

Продление службы муниципалов

До 1 января 2028 года муниципальные служащие, которым исполнилось 70 лет, смогут оставаться на своих должностях. Закон позволяет продлевать срок их службы неоднократно, но каждый такой период не может превышать одного года.

Категория Новое условие / Срок
Документы на жилье/землю до 01.01.2027
Служба муниципалов (до 70 лет) до 01.01.2028 (продление по году)
Регистрация авто без пошлин в 2026–2027 гг. (для авто до конца 2025 г.)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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