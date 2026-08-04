В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях упростят регистрацию авто

Владимир Путин подписал закон, который упрощает оформление автомобилей, продлевает срок действия документов на недвижимость и меняет правила службы для муниципальных работников в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Правительство получит право в 2026–2027 годах разрешить постановку на учет автомобилей без уплаты госпошлины, утильсбора и таможенных платежей. Эта мера затронет машины, которые зарегистрировали до 31 декабря 2025 года на территории Украины или воссоединенных регионов.
Льгота распространяется на транспортные средства местных юридических лиц, а также граждан РФ, которые постоянно жили в Донбассе и Новороссии на момент их вхождения в состав России.
Закон меняет сроки признания документов, выданных до воссоединения регионов с РФ:
До 1 января 2028 года муниципальные служащие, которым исполнилось 70 лет, смогут оставаться на своих должностях. Закон позволяет продлевать срок их службы неоднократно, но каждый такой период не может превышать одного года.
|Категория
|Новое условие / Срок
|Документы на жилье/землю
|до 01.01.2027
|Служба муниципалов (до 70 лет)
|до 01.01.2028 (продление по году)
|Регистрация авто без пошлин
|в 2026–2027 гг. (для авто до конца 2025 г.)
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