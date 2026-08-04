Сотрудники МВД и Росгвардии Кировской области получат по 7 тысяч рублей за смены на заправках

Власти Кировской области назначат выплаты по 7 тысяч рублей за смену полицейским и росгвардейцам, которые дежурили на заправках во время топливного кризиса. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 4 августа.
Документ охватывает сотрудников территориальных органов МВД и Росгвардии. Они обеспечивали общественную безопасность и следили за соблюдением правил дорожного движения на АЗС в период с 10 июля по 3 августа. Средства на выплаты выделяют из областного бюджета.
Ведомствам поручили подготовить реестры получателей через министерство социального развития области. Ранее в регионе вводили ограничения по продаже топлива на один раз и ограничили заезд грузовиков на отдельные заправки из‑за дефицита бензина.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.