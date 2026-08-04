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Рынок топлива в Пермском крае стабилизируется за счет роста поставок и снятия лимитов

Россия » Поволжье » Пермь

Сеть АЗС "Нефтехимпром" в Прикамье с 4 августа повысила квоту на продажу бензина для водителей.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Теперь на заправках компании можно залить до 80 литров бензина. Ограничения по дизельному топливу отсутствуют. В канистры разрешено заправить по 30 литров каждого вида топлива, но с учетом общего лимита для бензина, — сообщили в "Нефтехимпроме".

Тип топлива Доступные марки и сорта
Бензин АИ-92, АИ-95 (Евро-5), а также версии Super с активатором горения
Дизель ДТ, ДТ Super

Ситуация с топливом в регионе остается неоднородной. В Пермском крае работают десятки сетей, включая "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", Teboil, V&V, "Татнефть", "Ликом" и "Экойл", но условия отпуска топлива на них различаются.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что рынок топлива стабилизировался. По его данным, на это повлияли рост поставок бензина и дизеля через сеть "ЛУКОЙЛ", а также частичное повышение лимитов на ряде других АЗС.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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