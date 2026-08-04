Газпромнефть сняла лимиты на покупку бензина в Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае

Сеть АЗС "Газпромнефть" отменила лимиты на заправку автомобилей и канистр в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России. Теперь водители могут покупать бензин и дизель в любом объеме.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Ограничения перестали действовать в Московской, Ленинградской, Ярославской, Омской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Также вернулась привычная схема оплаты: расплатиться за топливо можно после заправки.

"Ситуация с наличием топлива на АЗС стабилизировалась. На автозаправках исчезают очереди, жители тратят меньше времени на транспортные вопросы", — пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Для тех, кто хочет заранее проверить запас горючего на конкретной станции, компания оставила интерактивную карту в мобильном приложении и на сайте.

Регионы с отмененными лимитами Что изменилось Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ярославская, Владимирская, Вологодская области и др. Заправка в любом объеме (бак/канистра), оплата после получения топлива.