Газпромнефть сняла лимиты на покупку бензина в Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае

Сеть АЗС "Газпромнефть" отменила лимиты на заправку автомобилей и канистр в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России. Теперь водители могут покупать бензин и дизель в любом объеме.
Ограничения перестали действовать в Московской, Ленинградской, Ярославской, Омской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Также вернулась привычная схема оплаты: расплатиться за топливо можно после заправки.
"Ситуация с наличием топлива на АЗС стабилизировалась. На автозаправках исчезают очереди, жители тратят меньше времени на транспортные вопросы", — пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Для тех, кто хочет заранее проверить запас горючего на конкретной станции, компания оставила интерактивную карту в мобильном приложении и на сайте.
|Регионы с отмененными лимитами
|Что изменилось
|Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ярославская, Владимирская, Вологодская области и др.
|Заправка в любом объеме (бак/канистра), оплата после получения топлива.
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