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В Брянской области приставы вернули государству 10,5 миллиона рублей

Россия » Центр » Брянск

Приставы в Брянской области провели рейд по взысканию задолженностей перед государством. За один выезд сотрудники службы вернули в бюджеты всех уровней 10,5 миллиона рублей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Специалисты искали должников по налогам, государственным пошлинам и административным штрафам. В результате проверки арестовали 58 объектов имущества. Среди них оказались семь домов или квартир и 16 автомобилей.

Результат рейда Количество / Сумма
Взысканные средства 10,5 млн рублей
Арестованное имущество (всего) 58 объектов
Арестованная недвижимость 7 объектов
Арестованные автомобили 16 машин
Административные протоколы 22 документа

Помимо ареста имущества, приставы составили 22 протокола. Документы выписали тем, кто игнорировал требования законодательства об исполнительном производстве.

Ранее региональное управление ФССП подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Тогда в производстве находилось 427 тысяч дел, по которым взыскали около 1,8 миллиарда рублей. Всего за этот период закрыли более 127 тысяч производств, что принесло в консолидированный бюджет страны 388 миллионов рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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