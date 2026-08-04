В Перми завершились масштабные учения аварийно-спасательной команды в аэропорту

В пермском аэропорту "Большое Савино" завершились масштабные учения аварийно-спасательной команды. По легенде, у самолета Ту‑134 рейса "Уфа — Пермь" произошел подлом стойки шасси, поврежден топливный бак, загорелось разлитое топливо. На борту находились 50 пассажиров и шесть членов экипажа, опасного груза не было.

Фото: commons.wikimedia.org by Acroterion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолет Bombardier Challenger 650

Учения проходили на учебном полигоне с использованием реального воздушного судна Ту‑134. Прибывшие экстренные службы аэропорта ликвидировали пожар, провели эвакуацию людей и отработали взаимодействие между подразделениями. Главный итог — оперативная и четкая работа всех служб, строгое соблюдение алгоритмов и своевременная эвакуация.