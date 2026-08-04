Транспорт будут эвакуировать с участка проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

С 5 августа 2026 года в Нижнем Новгороде запретят остановку и стоянку транспорта по местному проезду на проспекте Ленина у дома № 111. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Работник эвакуатора закрепляет колесо на поврежденном автомобиле

Ограничение введут, чтобы автомобили могли беспрепятственно проезжать через этот участок дороги. Машины, которые останутся припаркованными в зоне действия запрещающих знаков, эвакуируют на охраняемую стоянку.

Городские власти призывают водителей заранее изучить схему движения и соблюдать требования дорожных знаков на этом отрезке проспекта.