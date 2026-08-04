С 5 августа 2026 года в Нижнем Новгороде запретят остановку и стоянку транспорта по местному проезду на проспекте Ленина у дома № 111. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничение введут, чтобы автомобили могли беспрепятственно проезжать через этот участок дороги. Машины, которые останутся припаркованными в зоне действия запрещающих знаков, эвакуируют на охраняемую стоянку.
Городские власти призывают водителей заранее изучить схему движения и соблюдать требования дорожных знаков на этом отрезке проспекта.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.