Прокуратура Нижегородской области сообщила о закрытии небезопасного дома престарелых

По иску Арзамасского городского прокуратуры суд обязал прекратить деятельность частного дома престарелых в Арзамасе. Учреждение функционировало с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью пожилых постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа пожилых людей в гостиной

В ходе проверки установлено, что условие содержания не соответствует требованиям федерального законодательства. Выявленные нарушения делали пребывание людей в доме престарелых опасным. Реакция надзорного органа последовала немедленно: прокуратура обратилась в суд с иском о приостановке деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до полного устранения выявленных недостатков.

Суд удовлетворил требования прокурора. Деятельность частного дома престарелых прекращена до момента устранения всех нарушений, ставящих под угрозу безопасность проживающих.

"В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Ранее прокуратура уже проводила проверку по факту оказания небезопасных услуг в данном учреждении.