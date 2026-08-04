Закон о мониторинге цен на продукты питания вступит в силу с 2027 года

Президент Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для системного мониторинга цен на продовольственные товары на всех этапах их движения — от производителя до полки магазина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 января 2027 года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Витрина с курицами и мясом

Закон даёт правительству право утвердить перечень государственных органов, которые получат доступ к коммерческой информации компаний, занимающихся торговлей продуктами питания и связанными услугами. Ведомства смогут обрабатывать данные о объемах реализации, выручке, затратах и прибыли — опираясь на налоговые декларации, бухгалтерский учёт и аудиторские заключения.

Как будет работать механизм

Уполномоченные органы получат инструмент для регулярного мониторинга, оценки и комплексной аналитики динамики цен на перечень продовольственных товаров, который определит правительство. Цель — выявлять факторы роста цен на ранних стадиях и иметь достоверную картину формирования стоимости по всей цепочке добавленной стоимости.

До сих пор оперативные сведения о внутренней экономике торговских компаний и поставщиков были в значительной мере закрыты для государственного анализа. Новый закон снимает это ограничение для утверждённого круга продуктов и уполномоченных ведомств.

"Закон создаёт инфраструктуру для доказательного управления ценовой политикой в сфере питания. Доступа к данным о выручке, затратах и прибыли по всей цепочке достаточно, чтобы выявлять необоснованные наценки и точки перегрева маржинальности ещё до того, как они перейдут в розничные ценники. Важно, что механизм заработает не точечно, а системно — с 2027 года регулятор получит регулярную аналитику по утверждённому перечню товаров, что позволяет перейти от реакции на скачки к профилактическому мониторингу".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов