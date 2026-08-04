Отсутствие берегоукрепления ставит под удар конструкцию новой школы в Дагестане

В селе Ашар Курахского района стройка новой средней школы грозит обернуться срывом сроков и угрозой безопасности. Сулейман-Стальская межрайонная прокуратура обнаружила грубые нарушения при исполнении госконтракта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс с учениками

Прокуроры зафиксировали, что подрядчик значительно отстает от графика строительно-монтажных работ. Помимо временных потерь, инспекция выявила критический инженерный просчет: вблизи здания школы не провели берегоукрепительные работы. Без этого фундаментального укрепления почвы под угрозой оказывается сама конструкция объекта и безопасность будущих учеников.

"Вопросы срыва сроков ввода школы и устранения инженерных недоработок стали предметом экстренного совещания в межрайонной прокуратуре. Соблюдение контрактных обязательств и устранение нарушений находятся под жестким контролем надзорного органа", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки прокуратура направила официальные представления ответственным лицам. Теперь застройщику придется устранить технические ошибки и ускорить темпы работ, чтобы школа была сдана вовремя.

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