Приставы в Дагестане незаконно удерживали 50% пенсии у многодетного инвалида

Прокуратура Сергокалинского района Дагестана восстановила социальные права инвалида II группы, чья семья из-за действий приставов-исполнителей оказалась ниже черты бедности. Надзорное ведомство установило, что с единственного дохода мужчины — страховой пенсии по инвалидности — в рамках исполнительского производства удерживалось 50%, что противоречит закону.

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Житель района, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, обратился в прокуртуру с жалобой. Проверка подтвердила: после списания половины пенсии оставшаяся сумма была существенно ниже прожиточного минимума, установленного в республике для пенсионера и трёх детей. Федеральный закон № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" гарантирует должнику право сохранить за собой и иждивенцами средства, не меньшие прожиточного минимума, но приставы это требование не исполнили.

По представлению прокурора размер ежемесячных удержаний снижен. За мужчиной и его детьми официально закреплен гарантированный законом минимум для проживания. Права социально незащищенного гражданина восстановлены в полном объёме.