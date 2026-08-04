Правительство Оренбургской области потребовало ужесточить мониторинг АЗС

Власти Оренбургской области усиливают борьбу с необоснованным ростом цен на бензин и газ. Правительство региона потребовало от надзорных органов продолжить проверки автозаправочных станций (АЗС) и ужесточить мониторинг стоимости топлива.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства области Сергей Балыкин сообщил, что управление ФАС по региону уже проверило ряд заправок. Инспекторы обнаружили нарушения в ценообразовании на бензин марок АИ-92 и АИ-95. По результатам проверок газовых АЗС возбудили административное производство.

"Это не первое подобное обращение правительства региона в УФАС и прокуратуру", — подчеркнул Сергей Балыкин.

Рост цен на пропан

Особое внимание контролирующие органы уделили рынку сжиженного газа. На фоне дефицита бензина стоимость пропана в регионе за последние полгода выросла в среднем на 50%. ФАС уже определила восемь компаний, которые завышают розничные цены.

Показатель Значение/Статус Рост цен на газ (за полгода) +50% в среднем по региону Количество компаний-нарушителей (пропан) 8 организаций Типы топлива с завышенными ценами АИ-92, АИ-95, пропан

По поручению губернатора Евгения Солнцева правительство направит новое обращение в надзорные ведомства для расширения списка проверяемых АЗС. На этой неделе в прокуратуре области пройдет совещание: руководство ФАС представит отчет о проделанной работе, а участники встречи определят конкретные меры по сдерживанию цен.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов