Правительство Оренбургской области потребовало ужесточить мониторинг АЗС

Власти Оренбургской области усиливают борьбу с необоснованным ростом цен на бензин и газ. Правительство региона потребовало от надзорных органов продолжить проверки автозаправочных станций (АЗС) и ужесточить мониторинг стоимости топлива.
Первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства области Сергей Балыкин сообщил, что управление ФАС по региону уже проверило ряд заправок. Инспекторы обнаружили нарушения в ценообразовании на бензин марок АИ-92 и АИ-95. По результатам проверок газовых АЗС возбудили административное производство.
"Это не первое подобное обращение правительства региона в УФАС и прокуратуру", — подчеркнул Сергей Балыкин.
Особое внимание контролирующие органы уделили рынку сжиженного газа. На фоне дефицита бензина стоимость пропана в регионе за последние полгода выросла в среднем на 50%. ФАС уже определила восемь компаний, которые завышают розничные цены.
|Показатель
|Значение/Статус
|Рост цен на газ (за полгода)
|+50% в среднем по региону
|Количество компаний-нарушителей (пропан)
|8 организаций
|Типы топлива с завышенными ценами
|АИ-92, АИ-95, пропан
По поручению губернатора Евгения Солнцева правительство направит новое обращение в надзорные ведомства для расширения списка проверяемых АЗС. На этой неделе в прокуратуре области пройдет совещание: руководство ФАС представит отчет о проделанной работе, а участники встречи определят конкретные меры по сдерживанию цен.
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