В Псковской области планируют выделить средства на новую детскую площадку

В Дедовичах завершили благоустройство общественной территории на улице Энергетиков. Результаты работ осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе поездки по округу 4 августа.
Место для обновления выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования. На улице Энергетиков уложили тротуарную плитку, добавили тактильное покрытие для людей с ограниченными возможностями, установили скамейки и урны. На эти работы потратили более трёх миллионов рублей.
Жители и местная администрация попросили главу региона выделить деньги на строительство детской площадки рядом с обновленной зоной. Михаил Ведерников пообещал рассмотреть этот запрос. Также вдоль дороги установят новое освещение.
"Проект будет рассмотрен", — сообщил Михаил Ведерников в ответ на просьбу о финансировании детской площадки.
Губернатор посетил братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник восстановили в 2021 году, потратив на реставрацию около 1,5 миллиона рублей.
Место считается историческим центром основания Дедовичей, поэтому администрация округа планирует развивать территорию дальше. Сейчас готовится новый проект благоустройства, стоимость которого оценивают в четыре миллиона рублей.
|Объект
|Сумма затрат / оценка
|Улица Энергетиков (тротуар, мебель)
|более 3 млн рублей
|Реставрация памятника воинам
|около 1,5 млн рублей
|Будущее благоустройство мемориала
|4 млн рублей (прогноз)
Развитие таких пространств напрямую влияет на комфорт горожан и сохранение локальной идентичности малого города, превращая заброшенные или утилитарные участки в места для прогулок и памяти.
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