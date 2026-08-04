В Псковской области планируют выделить средства на новую детскую площадку

В Дедовичах завершили благоустройство общественной территории на улице Энергетиков. Результаты работ осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе поездки по округу 4 августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детский сад

Место для обновления выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования. На улице Энергетиков уложили тротуарную плитку, добавили тактильное покрытие для людей с ограниченными возможностями, установили скамейки и урны. На эти работы потратили более трёх миллионов рублей.

Жители и местная администрация попросили главу региона выделить деньги на строительство детской площадки рядом с обновленной зоной. Михаил Ведерников пообещал рассмотреть этот запрос. Также вдоль дороги установят новое освещение.

"Проект будет рассмотрен", — сообщил Михаил Ведерников в ответ на просьбу о финансировании детской площадки.

Сохранение исторической памяти

Губернатор посетил братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник восстановили в 2021 году, потратив на реставрацию около 1,5 миллиона рублей.

Место считается историческим центром основания Дедовичей, поэтому администрация округа планирует развивать территорию дальше. Сейчас готовится новый проект благоустройства, стоимость которого оценивают в четыре миллиона рублей.

Объект Сумма затрат / оценка Улица Энергетиков (тротуар, мебель) более 3 млн рублей Реставрация памятника воинам около 1,5 млн рублей Будущее благоустройство мемориала 4 млн рублей (прогноз)

Развитие таких пространств напрямую влияет на комфорт горожан и сохранение локальной идентичности малого города, превращая заброшенные или утилитарные участки в места для прогулок и памяти.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова