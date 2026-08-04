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Прокуратура Орловской области добилась получения лицензий на скважины от Жилводсервиса

Россия » Центр » Орел

В Урицком районе Орловской области компания "Жилводсервис" использовала пять скважин без лицензии на пользование недрами. Нарушение обнаружила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Грязная вода из крана в раковине
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грязная вода из крана в раковине

Скважины расположены в райцентре. Через них жители получали воду для питья, бытовых и хозяйственных нужд. Работа таких объектов без разрешительных документов создает риски для качества воды и нарушает закон о недрах.

По результатам проверки директора ООО "Жилводсервис" привлекли к административной ответственности. Суд назначил должностному лицу штраф в размере 30 тысяч рублей.

Чтобы прекратить незаконную эксплуатацию, прокуратура подала иск в суд. Суд обязал компанию получить необходимую лицензию. Решение уже вступило в силу, прокуроры следят за его исполнением.

"Отсутствие лицензии на использование скважин — это не просто формальный недочет, а серьезное нарушение. Без государственного контроля за состоянием недр и качеством забираемой воды жители района оказываются в зоне риска", — пояснил региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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